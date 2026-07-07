De la desazón a la euforia: los hinchas de la Selección Argentina aportaron color y pasión ante Egipto

Los fanáticos Albicelestes colmaron el Atlanta Stadium, haciendo otra vez de locales en el Mundial 2026. Las mejores imágenes del aguante.
Los hinchas de la Selección Argentina aportaron color y pasión ante Egipto
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