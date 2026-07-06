¿Quién es Letexier? El árbitro de Argentina-Egipto y su picante antecedente con un jugador de la Selección

El francés François Letexier impartirá justicia en el duelo clave por el pase a cuartos de final del Mundial entre Argentina y Egipto. Perfil de un juez riguroso.

Francois Letexier fue elegido por la FIFA para impartir justicia este martes en el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano.

La FIFA confirmó la terna arbitral para el trascendental choque de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto en Atlanta. El encargado de impartir justicia será el francés François Letexier, un árbitro de enorme prestigio en el fútbol europeo pero que guarda un recuerdo particular y poco amigable con uno de los defensores clave de la Scaloneta.

MUNDIAL 2026. El encargado de impartir justicia será el francés François Letexier, un árbitro de enorme prestigio en el fútbol europeo. Gentileza. La carrera meteórica de François Letexier, el juez de los octavos de final A sus 36 años, Letexier es considerado uno de los árbitros con mayor proyección y categoría de la UEFA. Ingresó al plano internacional de la FIFA en 2017 tras batir récords de precocidad en su país: debutó en la Ligue 1 de Francia con apenas 26 años, convirtiéndose en el juez más joven de la historia en lograrlo.

Pese a su juventud, cuenta con una sólida experiencia en partidos de máxima presión:

Dirigió la final de la Supercopa de Europa 2023 .

Estuvo presente en partidos decisivos de la Champions League y la Eurocopa.

En este Mundial 2026, ya impartió justicia en dos encuentros: el triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. ¡Sí! ¡Francois Letexier es el mismo árbitro del Benfica - Real Madrid del a #ChampionsLeague en el que ocurrió la polémica entre Prestianni y Vinicius!pic.twitter.com/BDznEab4RO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026 El historial con Argentina y la tarjeta roja a Nicolás Tagliafico Para la Selección Mayor será un estreno absoluto, ya que Letexier nunca dirigió al combinado conducido por Lionel Scaloni. El único antecedente con la camiseta celeste y blanca se remonta al Mundial Sub20 de 2023, cuando arbitró la victoria argentina frente a Uzbekistán. Con el seleccionado de Egipto tampoco registra partidos previos.

Sin embargo, hay un dato que encendió las alarmas en el plantel argentino y que involucra directamente a Nicolás Tagliafico, quien será titular este martes.

En marzo de 2024, durante un caliente clásico de la Ligue 1 entre el Olympique de Lyon y el Mónaco, François Letexier expulsó a Tagliafico. El defensor ya conoce de primera mano el riguroso criterio del réferi francés a la hora de sancionar y mostrar tarjetas. La terna arbitral completa para Argentina vs. Egipto El cuerpo arbitral que acompañará al juez principal en el Mercedes-Benz Stadium estará compuesto por: Árbitro principal: François Letexier (Francia)

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega)