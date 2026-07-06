6 de julio de 2026 - 14:30

Abandonaron a un beagle sin comida porque creían que así cazaría mejor, pero una joven lo encontró a tiempo y conmovió a todos

El perro fue privado de comida intencionalmente bajo la falsa creencia de que el hambre aumenta el instinto de caza, una práctica ilegal de maltrato animal.

Dejaron a un Beagle sin comida ni agua. Fue rescatado.&nbsp;

Dejaron a un Beagle sin comida ni agua. Fue rescatado. 

Foto:

Por Cristian Reta

Mikaelly Moreyra viajaba con amigos hacia el litoral norte de São Paulo cuando divisó a un beagle caminando solo en la oscuridad. El animal presentaba signos severos de deshidratación y agotamiento. Lo habían dejado un largo periodo sin agua ni comida. Sin dudarlo, la joven lo subió al vehículo y lo trasladó de urgencia a una clínica veterinaria cercana para recibir atención inmediata.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 6 al 12 de julio

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 6 al 12 de julio

Por Ignacio Alvarado
El Banco Central mantiene el precio del dólar a $1507 para la venta minorista.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 6 de julio

Por Redacción Economía

Los exámenes médicos confirmaron que el canino padecía la enfermedad de la garrapata, una patología común en animales expuestos a parásitos sin protección. El tratamiento comenzó de forma instantánea mientras los rescatistas iniciaban la búsqueda de los responsables o de un nuevo hogar en la región de Ubatuba.

¿Por qué privaban de comida al beagle?

La investigación posterior reveló que el perro había sido privado de alimento de manera intencionada durante semanas. Los antiguos propietarios sostenían la teoría de que un animal famélico posee una mayor disposición para perseguir presas durante las jornadas de caza. Esta práctica, extendida en ciertos sectores, contradice los principios biológicos de resistencia física y recuperación muscular necesarios para el trabajo animal.

El American Kennel Club describe a los beagles como seres sociables y alegres que desarrollan vínculos fuertes con sus familias. La entidad señala que la motivación de la raza para explorar y seguir rastros proviene de su curiosidad e instinto natural, y no del desespero causado por la falta de nutrición. Estrada, como fue nombrado el perro por el lugar donde lo encontraron, inició su recuperación bajo el cuidado de los padres de Mikaelly.

¿Qué dice la ley sobre el maltrato animal en Brasil?

En Brasil, la privación deliberada de agua y comida se tipifica como una forma grave de negligencia y crueldad. Las normas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables establecen que el uso de perros para actividades como el control de especies invasoras debe realizarse sin maltrato. Estas regulaciones exigen vacunación al día, acompañamiento veterinario y el uso de equipos de protección para garantizar el bienestar de los animales.

Estrada mostró cambios significativos en su comportamiento y apariencia pocas semanas después de recibir alimentación regular y medicamentos. El beagle abandonó su estado de letargo para revelar una personalidad activa y exploradora. Mikaelly publicó una actualización del caso en sus redes sociales con un mensaje directo a quienes lo dejaron atrás, confirmando que el perro ahora reside en un entorno seguro donde no volverá a ser abandonado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan arabe hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan árabe hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
toda la vida comimos las pringles al reves: la marca asegura que esta es la unica forma correcta

Toda la vida comimos las Pringles al revés: la marca asegura que esta es la única forma correcta

un perro callejero y un lobo salvaje tienen cachorros: los espectadores no estaban preparados para el resultado

Un perro callejero y un lobo salvaje tienen cachorros: los espectadores no estaban preparados para el resultado

Por Andrés Aguilera
Devolvió la billetera pero fue denunciado: este es el motivo. 

Halló una billetera perdida, la devolvió a la policía y terminó denunciado por usar las tarjetas bancarias

Por Cristian Reta