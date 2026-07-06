6 de julio de 2026 - 13:15

Un perro callejero y un lobo salvaje tienen cachorros: los espectadores no estaban preparados para el resultado

El híbrido descubierto en Grecia confirma que un perro doméstico y un lobo salvaje pueden cruzarse en la naturaleza.

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Por Andrés Aguilera

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El descubrimiento fue informado a partir de análisis de ADN realizados por Callisto, una organización griega dedicada a la conservación de la fauna silvestre. No se trató de una simple observación visual, sino de una verificación genética.

La noticia llamó la atención porque los lobos y los perros pertenecen a linajes muy próximos. Aun así, los cruces en estado silvestre son poco frecuentes, especialmente por el comportamiento territorial de los lobos y sus períodos reproductivos más limitados.

Dónde apareció el híbrido

El caso fue detectado en el norte de Grecia, cerca de Tesalónica. La organización Callisto analizaba muestras de lobos cuando uno de los resultados mostró una mezcla inesperada.

El hallazgo fue presentado como el primer caso de híbrido lobo-perro genéticamente confirmado en Grecia. Ese punto es importante: pueden existir animales parecidos, pero sin análisis de ADN no se puede afirmar con seguridad que sean híbridos.

Por qué pudo ocurrir el cruce

Los investigadores relacionan el caso con dos fenómenos que se cruzan en el territorio griego. Por un lado, la población de lobos se recuperó después de décadas de protección y restricciones a la caza.

Por otro, Grecia enfrenta desde hace años una gran presencia de perros y gatos callejeros. En zonas rurales o periurbanas, algunos perros pueden acercarse a áreas donde también se desplazan lobos.

Si un perro ingresa en territorio de lobos durante el período reproductivo y logra interactuar con un ejemplar salvaje, puede producirse un cruce. Es poco habitual, pero biológicamente posible.

Qué tiene de especial un lobo-perro

Los lobos y los perros comparten un origen común y conservan una gran cercanía genética. Por eso pueden reproducirse y tener descendencia fértil.

El resultado, sin embargo, no es fácil de predecir. Un híbrido puede combinar rasgos físicos, conductuales y sociales de ambos grupos. Puede tener tamaño, fuerza, cautela, instinto territorial o tolerancia a los humanos en proporciones variables.

Esa mezcla vuelve compleja su gestión. No se comporta necesariamente como un perro doméstico, pero tampoco puede interpretarse como un lobo completamente salvaje.

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