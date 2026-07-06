Las autoridades italianas prohibieron arrojar residuos orgánicos como cáscaras de fruta y desplegaron patrullas para evitar que los turistas bloqueen helipuertos.

La localidad italiana de Cortina d'Ampezzo inició una serie de operativos policiales para sancionar a turistas imprudentes en sus balnearios. Tras un aumento del 11% en el flujo de visitantes, las autoridades locales detectaron comportamientos de riesgo que incluyeron desde subir montañas en chanclas hasta el bloqueo de aterrizajes de emergencia por personas tomando sol.

La región del Véneto, la provincia de Belluno y el municipio de Cortina firmaron un acuerdo de cooperación para intensificar la vigilancia durante la temporada alta de 2026. La policía provincial comenzó a patrullar las zonas naturales más sensibles para sensibilizar a los excursionistas y aplicar multas a quienes ignoren las normativas de seguridad y protección ambiental.

La localidad italiana de Cortina d'Ampezzo ¿Qué infracciones cometen los turistas en los Dolomitas? Un helicóptero de rescate tuvo que abortar recientemente un aterrizaje de emergencia porque un grupo de turistas bloqueaba el helipuerto de un refugio de montaña para tomar el sol. Este incidente se sumó a una lista de infracciones frecuentes que incluyeron el uso de calzado inadecuado en rutas de alta montaña, ruidos molestos por música alta y el acampado sin autorización en áreas vírgenes.

Las autoridades recalcaron que está prohibido dejar cualquier tipo de residuo en los bosques, incluidas las cáscaras de fruta, que suelen considerarse biodegradables por los excursionistas. Los operativos especiales, que sumaron diez misiones mensuales hasta septiembre, también se enfocaron en evitar baños en fuentes de agua protegidas para preservar la integridad del ecosistema local.

Dolomitas de Belluno. ¿Cuánto turismo reciben los Dolomitas de Belluno? El flujo de visitantes en la zona de los Dolomitas de Belluno superó los 1,1 millones de personas en 2025, lo que generó una presión mayor sobre el paisaje montañoso. El despliegue de patrullas adicionales buscó comunicar las normas de seguridad de forma directa. Los agentes recibieron instrucciones de aplicar sanciones económicas rigurosas para frenar la eliminación irresponsable de desechos en los senderos.

La nueva regulación estipuló que el apoyo de la policía provincial a las fuerzas locales se mantendrá activo durante toda la temporada estival. El objetivo principal de las intervenciones fue mitigar el impacto negativo del turismo de masas en la biodiversidad de la región alpina, garantizando que las zonas naturales permanezcan libres de basura y campamentos ilegales.