Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 6 al 12 de julio

Pensar todos los días qué cocinar suele ser más difícil que preparar la comida. Para evitar improvisar a último momento, estas recetas proponen un menú completo para toda la semana . Son platos ideales para el invierno , con pocos ingredientes, económicos y distintos de los clásicos que suelen repetirse en muchas casas.

Pan de queso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de leche hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café de la mañana

La idea no es cocinar durante horas ni gastar de más. Al contrario: aprovechar verduras de estación, proteínas accesibles y técnicas sencillas para obtener comidas completas que también puedan dejar sobras para el día siguiente.

Cada propuesta busca variar sabores y texturas para que la semana no termine siendo siempre igual.

Lunes: Panqueques de espinaca rellenos de ricota y pollo

Una alternativa liviana y muy rendidora.

Los panqueques pueden prepararse el domingo y conservarse en la heladera. Solo hace falta rellenarlos con ricota condimentada, pollo desmenuzado y un poco de queso para gratinar.

Martes: Arroz cremoso de calabaza y queso

No es un risotto tradicional.

Se cocina el arroz junto con puré de calabaza casero hasta lograr una textura cremosa, terminando con queso rallado y pimienta negra.

Queda listo en menos de media hora.

Miércoles: Papas rellenas al horno

Se hornean papas enteras, se vacían parcialmente y se mezclan con queso, cebolla de verdeo, choclo y jamón cocido antes de volver al horno.

Una comida completa utilizando ingredientes muy comunes.

Más recetas para terminar la semana

Jueves: Pollo al limón con garbanzos crocantes

Mientras el pollo se cocina al horno con limón y romero, los garbanzos condimentados se tuestan hasta quedar crocantes.

Una combinación diferente, rica en proteínas y muy saciante.

Viernes: Ñoquis de ricota sin papa

Solo llevan ricota bien escurrida, huevo, queso rallado y harina.

Se preparan en pocos minutos y quedan muy suaves. Pueden acompañarse con manteca, salvia o una salsa liviana de tomate.

Recetas simples que también ayudan a ahorrar

Planificar el menú semanal permite comprar únicamente lo necesario, aprovechar mejor los ingredientes y reducir el desperdicio de alimentos.

Además, varias preparaciones pueden cocinarse en mayor cantidad y congelarse para otra ocasión.

Una semana con comidas distintas sin complicarse

No hace falta repetir siempre milanesas, fideos o guisos para resolver el almuerzo o la cena. Con estas recetas, la planificación semanal se vuelve mucho más sencilla, variada y saludable, aprovechando ingredientes fáciles de conseguir durante el invierno.