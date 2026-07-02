Ni romero ni orégano: esta es la especia que le da más sabor a las recetas e incluso mejora la digestión

Hay condimentos que nunca faltan en la cocina, como el romero, el orégano o el pimentón. Sin embargo, existe una especia que muchas personas pasan por alto y que puede transformar por completo el sabor de una receta con solo una pequeña cantidad . Además de aportar un aroma muy particular, también es valorada por sus propiedades digestivas.

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Se trata del comino molido (conocido también como jeera en varios países de Asia). Su sabor intenso y ligeramente ahumado lo convierte en un ingrediente ideal para realzar carnes, verduras, legumbres y distintos platos de todos los días.

El comino posee un perfil de sabor muy característico. Sus notas terrosas, con un leve toque a nuez y un fondo ahumado, le permiten aportar profundidad a las preparaciones sin necesidad de utilizar grandes cantidades.

Esta especia es cada vez más utilizada en la cocina diaria.

Al combinarse con otras especias, también potencia el sabor general de las comidas y aporta un aroma cálido muy apreciado en distintas gastronomías del mundo.

Además de su uso culinario, el comino es conocido por sus beneficios sobre el sistema digestivo .

El comino acelera el proceso de la descomposición de los alimentos en el organismo.

Especialistas de Cleveland Clinic destacan que esta especia ayuda a estimular la secreción de enzimas digestivas, facilitando el procesamiento de comidas abundantes o con mayor contenido de grasas.

También suele asociarse con otros efectos beneficiosos, como:

Favorecer una digestión más eficiente .

. Reducir la sensación de hinchazón .

. Disminuir la formación de gases .

. Aportar mayor sensación de bienestar después de las comidas.

Cómo incorporarlo a la alimentación diaria

El comino molido puede utilizarse fácilmente en pequeñas cantidades para condimentar una gran variedad de platos. Su sabor es intenso, por lo que basta con una pizca para modificar el perfil de una receta.

Los especialistas recomiendan incorporarlo durante la cocción para que libere todo su aroma y se integre mejor con el resto de los ingredientes.

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Aunque ofrece interesantes propiedades digestivas, conviene consumirlo como parte de una alimentación equilibrada y variada. Utilizado con moderación, el comino puede convertirse en uno de esos condimentos que no solo realzan el sabor de las comidas, sino que también aportan beneficios al organismo.