30 de junio de 2026 - 16:00

Cómo limpiar y cuidar los pies con vinagre de vino: por qué se recomienda hacerlo en invierno

El vinagre de vino puede convertirse en un aliado para el cuidado de los pies gracias a las propiedades que se le atribuyen.

pies vinagre
Por Redacción Por Las Redes

El vinagre de vino dejó de ser un ingrediente exclusivo de la cocina para convertirse en un recurso que muchas personas incorporan a sus rutinas de cuidado personal, especialmente durante el invierno. En los meses de bajas temperaturas, cuando los pies permanecen más tiempo dentro de medias y calzado cerrado, es frecuente que aumenten la humedad, el mal olor y la aparición de durezas en la piel.

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lavado de pies con vinagre

Los beneficios que se le atribuyen al vinagre de vino en invierno

Uno de los principales motivos por los que este ingrediente se utiliza en el cuidado de los pies es su acidez natural. Al mezclarse con agua tibia, ayuda a ablandar la piel endurecida que suele aparecer en los talones durante el invierno, una época en la que la sequedad aumenta por el frío y la menor hidratación de la piel.

Muchas personas también lo emplean para mejorar la higiene de los pies. Los baños con vinagre de vino pueden contribuir a disminuir el mal olor asociado al uso prolongado de botas y zapatillas cerradas, además de ayudar a controlar el exceso de humedad que suele acumularse durante los días más fríos.

Pies
Este es un modo casero de cuidar tus pies y evitar las grietas en los talones.

Este es un modo casero de cuidar tus pies y evitar las grietas en los talones.

Otro de los usos habituales consiste en incorporarlo como complemento dentro de la rutina de cuidado de los pies cuando aparecen molestias relacionadas con la humedad persistente. En estos casos, suele utilizarse siempre diluido en agua y formando parte de una higiene regular.

Además, el agua tibia combinada con vinagre de vino brinda una sensación de descanso después de una jornada de actividad, ayudando a relajar los pies y proporcionando una mayor sensación de confort antes de dormir.

Cómo preparar un lavado de pies con vinagre de vino

- Para realizar este cuidado casero, se recomienda mezclar una parte de vinagre de vino con dos partes de agua tibia dentro de un recipiente amplio. Quienes lo desean también pueden incorporar un puñado de sal gruesa para complementar el baño.

- Los pies deben permanecer en remojo entre 20 y 25 minutos. Finalizado ese tiempo, es importante secarlos cuidadosamente, especialmente entre los dedos, ya que durante el invierno la humedad retenida puede favorecer molestias en la piel.

Después del lavado, muchas personas completan la rutina aplicando una crema humectante para mantener la piel hidratada y prevenir la aparición de grietas provocadas por el frío.

hormigueo en manos y pies
El tratamiento depende completamente de la causa que origine el problema.

El tratamiento depende completamente de la causa que origine el problema.

Por qué muchas personas prefieren hacerlo por la noche

Realizar este lavado antes de acostarse permite que los pies permanezcan limpios, secos y en reposo durante varias horas. Al no volver a utilizar calzado inmediatamente después del tratamiento, la piel tiene más tiempo para recuperar su hidratación y mantener la suavidad conseguida con el baño.

Durante el invierno, cuando los pies pasan gran parte del día cubiertos, este hábito puede convertirse en un complemento práctico dentro de la rutina de cuidado personal. Desde favorecer una mejor higiene hasta ayudar a suavizar la piel seca y reducir el mal olor, el vinagre de vino continúa siendo uno de los remedios caseros más utilizados para el cuidado de los pies en la temporada de frío.

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