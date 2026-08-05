Expertos afirman: "Lavarse los pies con vinagre y sal por la noche ofrece beneficios de higiene y alivio"

No es un truco. El vinagre junto a la sal crean propiedades antibacterianas en los pies. Pero conviene saber sus beneficios de higiene y cada cuánto realizarlo.

Es importante aclarar que esta práctica está pensada para el cuidado cotidiano e higiénico de los pies, no como tratamiento de infecciones establecidas.

Después de largas jornadas, calor intenso o uso prolongado de calzado cerrado, los pies son una de las zonas más castigadas del cuerpo. Mal olor, cansancio, durezas o sensación de pesadez son señales frecuentes que muchas personas normalizan sin buscar soluciones simples. Sin embargo, el vinagre y la sal, esconden beneficios que explican por qué todavía se recomienda su uso.

La mezcla de vinagre y sal aplicada en los pies se recomienda principalmente por su acción antiséptica, desodorante y relajante. El vinagre, ya sea blanco o de manzana, contiene ácido acético, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas documentadas en estudios de laboratorio. La sal, por su parte, potencia ese efecto actuando como agente limpiador y osmótico.

La combinación ayuda a prevenir problemas leves y aporta alivio tras largas jornadas. WEB El vinagre y la sal funcionan bien para el olor y la limpieza superficial El olor de los pies aparece cuando las bacterias descomponen el sudor y liberan compuestos desagradables. Como el ácido acético tiene propiedades antibacterianas comprobadas en estudios de laboratorio, el remojo puede reducir la población microbiana responsable de ese olor.

Las bacterias que se desarrollan en ambientes húmedos y cálidos, como el interior del calzado, encuentran en esta mezcla un entorno desfavorable. Al hacer baños de pies regulares, se disminuye la proliferación bacteriana y se logra una sensación de frescura más duradera.

y como el interior del encuentran en esta mezcla un entorno desfavorable. Al hacer regulares, se disminuye la bacteriana y se logra una sensación de más duradera. Una revisión sobre los beneficios de este tratamiento coincide en que las propiedades antisépticas del vinagre lo convierten en un buen remedio contra el pie de atleta y el mal olor, porque ayuda a eliminar los gérmenes y hongos que prosperan en ambientes húmedos. La sal remueve impurezas, restos de sudor y células muertas, mientras que el vinagre actúa equilibrando el pH de la piel. Esto es especialmente útil para personas que transpiran mucho o que pasan muchas horas de pie. La acción exfoliante del vinagre remueve las células muertas que hacen que los pies se sientan secos y ásperos.

WEB El efecto relajante, respaldado por la fisiología básica También se le atribuye un efecto relajante y desinflamante. El agua tibia combinada con sal ayuda a aliviar la sensación de pies cansados, mejora la circulación superficial y reduce la pesadez al final del día. Este efecto tiene menos que ver con la química específica del vinagre y más con el efecto general del agua tibia y la inmersión, algo bien documentado en la fisiología básica de la circulación periférica.

Cómo preparar y aplicar correctamente la mezcla Primero se necesita un recipiente amplio donde entren ambos pies cómodamente, con agua tibia suficiente para cubrirlos hasta los tobillos. Se incorpora una taza de vinagre (blanco o de manzana) y dos cucharadas de sal gruesa o fina, mezclando bien hasta que la sal se disuelva. La proporción recomendada generalmente es una parte de vinagre por cada dos partes de agua tibia. Los pies deben permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, los componentes actúan sobre la piel, ayudando a limpiar, desinfectar y relajar. Finalizado el baño, los pies tienen que quedar bien secos, especialmente entre los dedos, para evitar humedad residual que favorezca justamente el crecimiento de hongos y bacterias. Con qué frecuencia hacerlo Según Healthline, este tratamiento puede realizarse dos o tres veces por semana, dependiendo de las necesidades de cada persona. No es necesario hacerlo todos los días: el vinagre, en exceso, podría resecar la piel sensible e incluso irritarla si se usa de manera demasiado frecuente o concentrada. WEB El vinagre y la sal es una idea accesible que contribuye a la higiene, reduce el mal olor, ayuda a prevenir problemas leves y aporta alivio tras largas jornadas.