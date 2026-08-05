Expertos afirman: "Lavarse los pies con vinagre y sal por la noche ofrece beneficios de higiene y alivio"

Después de largas jornadas, calor intenso o uso prolongado de calzado cerrado, los pies son una de las zonas más castigadas del cuerpo. Mal olor, cansancio, durezas o sensación de pesadez son señales frecuentes que muchas personas normalizan sin buscar soluciones simples. Sin embargo, el vinagre y la sal, esconden beneficios que explican por qué todavía se recomienda su uso.
La mezcla de vinagre y sal aplicada en los pies se recomienda principalmente por su acción antiséptica, desodorante y relajante. El vinagre, ya sea blanco o de manzana, contiene ácido acético, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas documentadas en estudios de laboratorio. La sal, por su parte, potencia ese efecto actuando como agente limpiador y osmótico.
La combinación ayuda a prevenir problemas leves y aporta alivio tras largas jornadas.
WEB
El vinagre y la sal funcionan bien para el olor y la limpieza superficial
El olor de los pies aparece cuando las bacterias descomponen el sudor y liberan compuestos desagradables. Como el ácido acético tiene propiedades antibacterianas comprobadas en estudios de laboratorio, el remojo puede reducir la población microbiana responsable de ese olor.
- Las bacterias que se desarrollan en ambientes húmedos y cálidos, como el interior del calzado, encuentran en esta mezcla un entorno desfavorable. Al hacer baños de pies regulares, se disminuye la proliferación bacteriana y se logra una sensación de frescura más duradera.
- Una revisión sobre los beneficios de este tratamiento coincide en que las propiedades antisépticas del vinagre lo convierten en un buen remedio contra el pie de atleta y el mal olor, porque ayuda a eliminar los gérmenes y hongos que prosperan en ambientes húmedos.
La sal remueve impurezas, restos de sudor y células muertas, mientras que el vinagre actúa equilibrando el pH de la piel. Esto es especialmente útil para personas que transpiran mucho o que pasan muchas horas de pie. La acción exfoliante del vinagre remueve las células muertas que hacen que los pies se sientan secos y ásperos.
El efecto relajante, respaldado por la fisiología básica
También se le atribuye un efecto relajante y desinflamante. El agua tibia combinada con sal ayuda a aliviar la sensación de pies cansados, mejora la circulación superficial y reduce la pesadez al final del día. Este efecto tiene menos que ver con la química específica del vinagre y más con el efecto general del agua tibia y la inmersión, algo bien documentado en la fisiología básica de la circulación periférica.
Cómo preparar y aplicar correctamente la mezcla
- Primero se necesita un recipiente amplio donde entren ambos pies cómodamente, con agua tibia suficiente para cubrirlos hasta los tobillos.
- Se incorpora una taza de vinagre (blanco o de manzana) y dos cucharadas de sal gruesa o fina, mezclando bien hasta que la sal se disuelva. La proporción recomendada generalmente es una parte de vinagre por cada dos partes de agua tibia.
- Los pies deben permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, los componentes actúan sobre la piel, ayudando a limpiar, desinfectar y relajar.
- Finalizado el baño, los pies tienen que quedar bien secos, especialmente entre los dedos, para evitar humedad residual que favorezca justamente el crecimiento de hongos y bacterias.
Con qué frecuencia hacerlo
Según Healthline, este tratamiento puede realizarse dos o tres veces por semana, dependiendo de las necesidades de cada persona. No es necesario hacerlo todos los días: el vinagre, en exceso, podría resecar la piel sensible e incluso irritarla si se usa de manera demasiado frecuente o concentrada.
El vinagre y la sal es una idea accesible que contribuye a la higiene, reduce el mal olor, ayuda a prevenir problemas leves y aporta alivio tras largas jornadas.