Cómo ahuyentar las moscas de tu casa para siempre con tres métodos distintos

En cualquier estación, las moscas pueden invadir la casa . Si tenés problemas para mantener a raya a estos visitantes indeseados, hay varios métodos caseros que circulan entre especialistas en control de plagas, cada uno con un nivel distinto de efectividad comprobada.

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Este truco funciona especialmente bien con las moscas de la fruta, y es probablemente el más respaldado de los tres. El vinagre de manzana emite un fuerte aroma a fermentación que atrae a las moscas domésticas y de fruta, mientras que el detergente rompe la tensión superficial del líquido, haciendo que cualquier mosca que se pose se hunda de inmediato.

Cada truco puede valer la pena probarlo como complemento, pero no conviene depender solo de él si el problema de moscas es persistente.

Conviene ubicar la trampa cerca de la fruta, el tacho de basura o cualquier zona donde las moscas se concentren más.

Una trampa hecha con una botella reciclada de 2 litros es una forma económica y sencilla de atrapar moscas usando materiales que ya suelen estar en casa.

Este es el método que circula con más fuerza en redes sociales, pero también el que tiene menos evidencia sólida detrás. La idea consiste en poner café molido sobre papel aluminio y hornearlo alrededor de 15 minutos, para después dejar los restos humeantes sobre la mesada de la cocina.

La limpieza de casa debe ser constante para que las moscas no se acerquen.

La lógica detrás del truco es que, al igual que la mayoría de los animales y los humanos, las moscas asocian el humo con el peligro, así que en teoría el humo del café quemado debería hacerlas huir.

Un especialista en control de plagas lo resume con honestidad: "quemar posos de café para mantener las moscas fuera de casa es un consejo muy compartido entre los dueños de casa. Las moscas dependen mucho de su sentido del olfato, así que el humo puede disuadirlas, pero no es una solución permanente."

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De los tres métodos, la trampa de vinagre con detergente y su variante en botella son las que cuentan con más respaldo práctico y consistente, especialmente contra moscas que molestan en diferentes momentos del año.