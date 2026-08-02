2 de agosto de 2026 - 19:02

Cómo ahuyentar las moscas de tu casa para siempre con tres métodos distintos

Existen tres formas de sacarte de encima a las moscas en casa, con distinto nivel de evidencia detrás. Cada opción promete atraparlas de manera sencilla.

Ninguna de estas tres soluciones resuelve el problema de fondo si hay algo en la casa que sigue atrayendo moscas de manera constante.

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Por Lucas Vasquez

En cualquier estación, las moscas pueden invadir la casa. Si tenés problemas para mantener a raya a estos visitantes indeseados, hay varios métodos caseros que circulan entre especialistas en control de plagas, cada uno con un nivel distinto de efectividad comprobada.

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Cada truco puede valer la pena probarlo como complemento, pero no conviene depender solo de él si el problema de moscas es persistente.

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Vinagre de manzana y detergente líquido

Este truco funciona especialmente bien con las moscas de la fruta, y es probablemente el más respaldado de los tres. El vinagre de manzana emite un fuerte aroma a fermentación que atrae a las moscas domésticas y de fruta, mientras que el detergente rompe la tensión superficial del líquido, haciendo que cualquier mosca que se pose se hunda de inmediato.

  1. Para armarlo, llena un recipiente hasta la mitad con vinagre de manzana y agrega dos o tres gotas de detergente líquido para platos.
  2. Podés cubrir el recipiente con film transparente sujeto con una banda elástica, y hacerle entre seis y ocho agujeros pequeños con un palillo, separados por medio centímetro. Eso permite que las moscas entren pero les dificulta la salida.

Conviene ubicar la trampa cerca de la fruta, el tacho de basura o cualquier zona donde las moscas se concentren más.

Trampa casera con botella de plástico

Una trampa hecha con una botella reciclada de 2 litros es una forma económica y sencilla de atrapar moscas usando materiales que ya suelen estar en casa.

  1. Para armarla, corta la parte superior de la botella, entre 5 y 8 centímetros por debajo del cuello y quita la tapa.
  2. Después se coloca esa parte superior boca abajo dentro de la parte inferior de la botella, formando un embudo y sujeta ambas piezas con cinta adhesiva o grapas alrededor del borde para que quede firme.
  3. En el fondo coloca el mismo cebo que en el método anterior (vinagre con detergente, o incluso fruta madura) y el diseño de embudo funciona con la misma lógica: las moscas entran atraídas por el olor, pero les cuesta encontrar la salida por la abertura angosta.
La limpieza de casa debe ser constante para que las moscas no se acerquen.

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Café quemado, el truco viral con menos eficiencia

Este es el método que circula con más fuerza en redes sociales, pero también el que tiene menos evidencia sólida detrás. La idea consiste en poner café molido sobre papel aluminio y hornearlo alrededor de 15 minutos, para después dejar los restos humeantes sobre la mesada de la cocina.

La lógica detrás del truco es que, al igual que la mayoría de los animales y los humanos, las moscas asocian el humo con el peligro, así que en teoría el humo del café quemado debería hacerlas huir.

Un especialista en control de plagas lo resume con honestidad: "quemar posos de café para mantener las moscas fuera de casa es un consejo muy compartido entre los dueños de casa. Las moscas dependen mucho de su sentido del olfato, así que el humo puede disuadirlas, pero no es una solución permanente."

De los tres métodos, la trampa de vinagre con detergente y su variante en botella son las que cuentan con más respaldo práctico y consistente, especialmente contra moscas que molestan en diferentes momentos del año.

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