Así es la casa totalmente renovada de Zaira Nara: diseño minimalista, muebles negros y un amplio comedor al aire libre

Después de inaugurar su casa en Punta del Este, Zaira Nara decidió renovar otro de sus refugios favoritos : la galería de su casa ubicada en un barrio privado de Buenos Aires . Se trata del espacio que conecta el interior de la casa con el jardín y la piscina, un ambiente pensado para compartir tiempo con sus hijos.

Ni en la entrada de la casa ni dentro del baño: el mejor lugar para la lengua de suegra, según el feng shui

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación exclusiva para producir contenido

La conductora mostró el resultado de la remodelación en sus redes sociales, donde dejó ver un cambio marcado por el diseño minimalista, el uso de materiales naturales y una decoración que combina elegancia con funcionalidad.

El sector más destacado de la renovación es el nuevo comedor al aire libre, concebido como el corazón de las reuniones sociales de la familia.

En el centro del ambiente se ubica una gran mesa rectangular de madera negra que organiza visualmente todo el espacio. A su alrededor, diez sillas de madera con apoyabrazos completan un conjunto de líneas simples y modernas, pensado para ofrecer comodidad sin perder sofisticación.

El mobiliario oscuro dialoga con otros elementos de la galería , como las aberturas metálicas, la parrilla y el ventilador de techo, generando una estética uniforme y contemporánea.

Plantas y materiales nobles para aportar calidez

Para equilibrar la presencia del mobiliario negro, Zaira incorporó detalles decorativos inspirados en la naturaleza.

Sobre la mesa principal destaca un gran jarrón con hojas verdes que aporta frescura y funciona como punto de conexión entre el interior de la vivienda y el jardín.

La combinación de maderas nobles, vegetación y objetos ornamentales le otorga personalidad al ambiente sin sobrecargar la decoración, manteniendo el estilo minimalista que domina toda la propuesta.

Un living exterior pensado para disfrutar todo el año

La remodelación también incluyó el living de exteriores, ubicado a pocos metros del comedor.

En este espacio, la modelo reemplazó el mobiliario por sillones de líneas rectas y colores neutros que mantienen la coherencia estética del conjunto. El diseño fue pensado para integrarse con el piso de ladrillo existente y aprovechar al máximo la vista hacia la piscina y el parque.

Gracias a que la galería está completamente techada, el ambiente puede utilizarse durante todo el año, incluso en días de lluvia, convirtiéndose en un lugar ideal para descansar, trabajar o compartir reuniones familiares.

Un espacio funcional que conecta la casa con el jardín

Uno de los principales objetivos de la reforma fue crear un ambiente versátil que permitiera disfrutar del aire libre sin resignar comodidad.

La conexión directa con el césped, los árboles y la pileta convierte a la galería en una extensión natural de la vivienda, favoreciendo la circulación entre los distintos sectores del hogar.

La propia Zaira compartió con humor el resultado de la obra y comentó que solo le falta encontrar "el asador" para completar la experiencia en este renovado espacio.

El estilo que se repite en todas las casas de Zaira Nara

La remodelación refleja una característica presente en las distintas propiedades de la modelo: la búsqueda de ambientes funcionales, cálidos y pensados para la vida cotidiana junto a sus hijos.

Ese mismo concepto puede verse en otros sectores de su casa de Buenos Aires, como la cocina, donde predominan los tonos blancos, los espacios amplios y un gran ventanal que integra el interior con el entorno natural.