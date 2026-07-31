31 de julio de 2026 - 20:22

Thiago Medina rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual

El exparticipante de Gran Hermano expresó que se encuentra a disposición de la Justicia y aseguró que no sería la primera vez que recibe acusaciones similares por parte de su prima: "Es la tercera o cuarta vez que me jode con eso".

Thiago Medina rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual

Thiago Medina rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, negó “de manera categórica” la acusación en su contra por un supuesto abuso sexual cometido contra su prima que, según el propio testimonio de la joven, al momento de la agresión ella tenía 12 años.

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Un material audiovisual, difundido en redes sociales, recopila las declaraciones de la joven dirigidas a un periodista, donde relata tanto el mencionado episodio que habría tenido lugar en su infancia, como la reacción posterior de su círculo cercano.

Al respecto, el mediático compartió una publicación en su perfil de la red social Instagram este viernes y refutó: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El posteo de Thiago Medina tras las acusaciones en su contra.

El posteo de Thiago Medina tras las acusaciones en su contra.

“El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz. Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, sentenció.

La grave acusación contra Thiago Medina

En su relato, la joven relató: "Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo".

En su declaración, la joven denunció que el ex participante de GH se presentó en su vivienda junto a su padre sosteniendo que ella intentaba tener una relación con él, declaración que la mujer rechazó rotundamente: "¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?".

Anteriormente, el influencer confesó a periodista que se encontraba en total conocimiento del contenido y alegó que no sería la primera vez que su prima lo acusa del hecho: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".

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