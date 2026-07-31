Mundial de Hip Hop: el grupo mendocino que hizo historia y clasificó a la final en Estados Unidos

El talento mendocino volvió a destacarse en un escenario internacional con la clasificación de un grupo de danza urbana a la final del World Hip Hop Dance Championship 2026 , que se disputa en Phoenix, Arizona (Estados Unidos). El equipo Octans Crew, de Andrómeda Dance School, ya se ubica entre los 5 mejores del mundo en su categoría y este sábado buscará un lugar en el podio.

El grupo, integrado por jóvenes bailarines de Mendoza , superó las instancias preliminares de una competencia que reúne a representantes de más de 50 países . El resultado representa uno de los mayores logros para la danza urbana mendocina y argentina.

Según Daisy Micieli , dueña de Andrómeda Dance School, coreógrafa junto a Felipe Rueda y líder de Octans Crew, la emoción fue inmediata cuando conocieron la clasificación. "Cuando pasamos la preliminar y quedamos en quinto puesto fue una emoción que hasta este momento recuerdo. Fuimos todos un mar de lágrimas porque siempre, con el perfil bajo y la humildad de estar en un evento de esta magnitud, no esperábamos pasar entre los cinco mejores ", contó a Los Andes.

La delegación mendocina llegó a Phoenix el sábado de la semana pasada y, desde entonces, continuó ajustando cada detalle de su presentación. Aunque la base de la coreografía se mantiene, el equipo fue introduciendo modificaciones entre una ronda y otra para optimizar su rendimiento.

La alegría se multiplicó tras la semifinal, cuando el equipo volvió a mejorar su desempeño. "Ayer, cuando pasamos a la final y logramos subir 38 centésimas, supimos que podemos y que haremos todo para que Argentina quede en la memoria de todo el mundo ", expresó.

Para Micieli, el resultado no es casualidad, sino el fruto de años de trabajo y de una preparación enfocada tanto en lo artístico como en lo estratégico. "Nosotros le llamamos hacer el 'click'. Es realmente entender de qué se trata esta competencia. Estudiar un reglamento que es sumamente estricto y comprender que el resultado depende también de la estrategia para armar la coreografía, generar motivación en los bailarines y preparar cada detalle", explicó.

La disciplina, la clave del crecimiento

Octans Crew nació en 2019 dentro de Andrómeda Dance School y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los principales elencos de danza urbana de Mendoza. Sin embargo, el camino hacia esta final comenzó mucho antes del viaje a Estados Unidos. Tras consagrarse campeón nacional y obtener el primer puesto en Argentina en noviembre del año pasado, el equipo inició una preparación específica con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al certamen mundial.

Daisy destacó que hubo un factor determinante por encima de todos. "Lo otro que hace que hoy estemos aquí es la disciplina. Esa es la clave: entrenar con profesionalismo y compromiso. Y así lo hicieron nuestros bailarines".

Un viaje financiado entre todos

Además del desafío deportivo, el equipo debió afrontar un importante esfuerzo económico para poder competir en Estados Unidos. "Fue lo más difícil, porque absolutamente todo fue autogestivo. Es muy complicado conseguir sponsors porque mucha gente no conoce esta competencia y no dimensiona la magnitud que tiene", señaló Micieli.

Para reunir los fondos necesarios, los propios bailarines organizaron distintas actividades. "Cada uno juntó su dinero y además trabajamos con obras, rifas y recibimos donaciones de gente hermosa que nos acompañó", relató.

La coreógrafa espera que la repercusión del logro contribuya a visibilizar la disciplina y facilite el apoyo para futuros proyectos.

Representar a Mendoza y a la Argentina

Para Octans Crew, alcanzar la final significa mucho más que un resultado deportivo. También representa un hito para la provincia. "Es un sueño estar en esta final, pero es un sueño por el que trabajamos muy duro para llegar. Aquí está el resultado", afirmó Micieli.

Gentileza

La profesora contó que, tras conocer la clasificación, el grupo tomó conciencia de la dimensión de lo conseguido. "Ayer hablábamos con los chicos y entendimos que tenemos a toda una provincia y a un país esperando lo mejor de nosotros, acompañándonos y apoyándonos con mucho amor y cariño. Ahí entendimos que todo esto también lo hacemos por ellos, por Andrómeda, por nuestra Mendoza querida (que es la primera vez que sale campeona nacional y está en la final del Mundial) y por nuestra Patria, por Argentina", expresó.

La gran final del World Hip Hop Dance Championship se disputará este sábado a las 22 (hora argentina). El objetivo inmediato del equipo mendocino es mantenerse entre los cinco mejores del mundo, aunque no ocultan una meta aún más ambiciosa.

"La expectativa es principalmente mantener el puesto para quedar entre los cinco mejores del mundo. Pero hoy ya estamos trabajando para intentar estar en el podio", concluyó Micieli.