31 de julio de 2026 - 17:13

Extienden la suspensión de clases para el turno vespertino y nocturno por viento Zonda

La medida afecta a todos los establecimientos educativos de la provincia. Las actividades deberán desarrollarse de manera virtual en la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Suspendieron las clases en el turno vespertino y nocturno en Mendoza

Suspendieron las clases en el turno vespertino y nocturno en Mendoza

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Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspensión de las clases presenciales al turno vespertino y nocturno de este viernes 31 de julio en todos los establecimientos educativos de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el viento Zonda.

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La medida rige para todos los niveles y modalidades y alcanza a toda la provincia, según informó el Gobierno de Mendoza a través de un comunicado oficial. La decisión va en sintonía con lo ocurrido durante toda la jornada de este viernes, donde las clases fueron suspendidas en todos los turnos ante la alerta por viento Zonda en la provincia.

Ante esta situación, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica sin exponer a estudiantes, docentes y personal educativo a los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

La decisión fue adoptada tras los pronósticos que anticipaban la presencia de viento Zonda con intensidad en distintos departamentos de la provincia, una condición que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura, ráfagas intensas y dificultades para la circulación.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población evitar actividades al aire libre, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de los organismos de Defensa Civil mientras persistan las condiciones adversas.

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