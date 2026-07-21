Faltazo mundial: 40% de los alumnos se ausentaron el primer día de clases después de las vacaciones en Mendoza

El regreso a clases tras el receso invernal dejó un fuerte ausentismo en las escuelas de Mendoza: faltaron 4 de cada 10 estudiantes.

Vuelta a clases: 40% de ausentismo en el primer día después de las vacaciones en Mendoza

El regreso a clases luego de las vacaciones de invierno en Mendoza estuvo marcado por un fuerte ausentismo. Según confirmaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE), 40% de los estudiantes faltaron a las escuelas este lunes, 20 de julio. Es decir, 4 de cada 10 estudiantes no regresaron del receso escolar.

La situación no varió demasiado de lo que había sido la última semana antes del inicio de las vacaciones -los primeros días de julio-, cuando la ola polar marcó el pulso en todas las actividades de los mendocinos. De hecho, al cierre de la última semana hábil de clases previo a las vacaciones, desde la DGE dispusieron la suspensión de clases presenciales en toda la provincia (aunque las actividades se mudaron a la plataforma virtual).

Vuelta a clases: 40% de ausentismo en el primer día después de las vacaciones en Mendoza Archivo Los Andes El regreso tras las vacaciones también llegó con suspensión de clases presenciales, aunque solamente en las zonas cordilleranas y de Alta Montaña (y que se mantiene hasta hoy). No obstante, en el Gran Mendoza el dictado de clases presenciales fue con normalidad, y fue aquí donde se evidenció el alto ausentismo.

Asimismo, desde la DGE aclararon que este martes, 21 de julio, el presentismo retornó con normalidad en todas las escuelas.

Los motivos del "faltazo" A diferencia de lo ocurrido a comienzos de mes -con nieve en el llano y temperaturas bajo cero-, el frío no se está haciendo sentir con tanta fuerza esta semana en el Gran Mendoza. Por esto mismo es que la suspensión de actividades in situ de la DGE se ha limitado puntualmente a las zonas cordilleranas donde se está registrando uno de los temporales más intensos de nieve de los últimos años.