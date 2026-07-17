Regreso a clases: los alumnos de primaria que corren riesgo de seguir en la escuela casi hasta Navidad

Tras las vacaciones de invierno , la próxima semana se reinicia el ciclo lectivo en Mendoza . Según el calendario fijado por la Dirección General de Escuelas (DGE ), el lunes 20 de julio los estudiantes de todos los niveles obligatorios de la provincia deberán volver a clases.

Esto, si es que el gobierno nacional no dispone un feriado por el partido de la Selección Argentina en la final del Mundial de fútbol , tal cual ha trascendido que podría suceder a través de un decreto.

Como sea, el lunes (o martes) habrá que ir al colegio. Y en este segundo periodo habrá que ajustarse particularmente los cinturones en Primaria, donde este año se han concentrado algunos cambios que podrían determinar que los chicos tengan que seguir yendo por un periodo extendido durante diciembre.

Hay dos grupos que deben estar especialmente atentos para así lograr terminar las clases a fines de noviembre y empezar tranquilos las vacaciones. Más de 430.000 chicos de nivel inicial, primaria y secundaria reanudarán el ciclo lectivo, que por calendario está fijado que culmine el 27 de noviembre. Pero eso aplica para quienes no tengan “deudas” con el sistema.

Es que hay chicos que se están jugando la chance de tener que continuar con los aprendizajes en diciembre , luego de que culminen las clases, si es que no lograron cumplimentar los nuevos requisitos para promocionar establecidos este año por la DGE .

Tras las vacaciones de invierno, la próxima semana se reinicia el ciclo lectivo en Mendoza: qué alumnos podrán terminar las clases en noviembre y quiénes deberán seguir en diciembre.

Uno de esos grupos incluye a quienes hayan acumulado muchas faltas en el primer cuatrimestre, ya que desde este ciclo lectivo se exigirá que los alumnos de primaria cumplan con el 80% de asistencia a clases. Quienes no alcancen este nivel de presencialidad, e independientemente del rendimiento académico, deberán rendir todos los contenidos en diciembre, en la instancia de recuperación de saberes.

Es decir, aunque hayan aprobado todo, si no se cumple con la asistencia, habrá que continuar. Las autoridades contabilizan que hay muchos casos que llegan a tener 40 faltas (lo que implica la pérdida del 20% de los días de clase del año) e incluso mencionan algunos casos aislados que llegan a tener hasta 80.

Al respecto, Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la provincia, advirtió: “Van a continuar hasta el 19 de diciembre los chicos que no hayan acreditado todos los espacios curriculares. Y en este sentido hay que recordar la vigencia del 80% de asistencia para el nivel primario, porque ahí puede ser que algunos papás se encuentren con la sorpresa, porque no se dieron cuenta y faltaron mucho los chicos”.

Y agregó: “Ellos ya saben que si a los chicos les quedan materias que no han aprobado o estaban en situación de alumno condicional en asistencia, tienen que ir hasta el 19 de diciembre".

Batalla al ausentismo en Primaria

Según el informe “Tiempo escolar: evidencia internacional y diagnóstico para la Argentina”, elaborado por investigadores de CIPPEC y Argentinos por la Educación, el ausentismo estudiantil está pegando de lleno en las bases de la formación básica: a lo largo de toda la primaria, un alumno promedio pierde 195 días de clase, lo que equivale a un año escolar completo.

La evidencia internacional también da cuenta de esto: más tiempo de clase se traduce en mejores aprendizajes, especialmente para los sectores más vulnerables. Por el contrario, se observa que a mayor ausentismo, más se afecta la trayectoria y quienes más faltas presentan suelen mostrar peor desempeño y más riesgos. Es en estos fundamentos que las autoridades locales apuntan a que, sobre todo, los chicos estén en la escuela.

Lo cierto es que, en la práctica, los últimos años hay un aumento del ausentismo y Mendoza está sexta en un ranking nacional en secundaria, donde la situación es más grave. En la provincia, el porcentaje de alumnos con 15 faltas o más declaradas por ellos mismos pasó de 48% en 2022 a 49% en 2024. Se aprecia que hay más ausencias en la escuela estatal por trabajo o ayuda en el hogar.

Tras las vacaciones de invierno, la próxima semana se reinicia el ciclo lectivo en Mendoza: qué alumnos podrán terminar las clases en noviembre y quiénes deberán seguir en diciembre.

Pero además, hay una cifra en particular que ciertamente debe encender las alarmas: 4 de cada 10 chicos dijeron que no asistieron porque no tenían ganas de ir al colegio. Así quedó plasmado en el informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, elaborado por Argentinos por la Educación. El asunto es que, transcurrida la mitad del ciclo, en esta etapa comenzarán a aparecer las situaciones críticas por la acumulación de faltas.

Atentos en primer grado: se termina la promoción automática

Otro de los grupos que deberá estar particularmente atento al desempeño es el de los alumnos que asisten a primer grado y con ellos, lógico, sus familias.

Con la nueva resolución 6970/25 publicada los primeros días de enero, se establecieron modificaciones en la forma de organización, evaluación y promoción en primer grado, con impacto en el Primer Ciclo del Nivel Primario. Con esto se revierte un cambio que la DGE había implementado en 2013, cuando se decidió considerar a primero y segundo grado como una unidad pedagógica para respetar los tiempos individuales, eliminando la repetición en primer grado.

Esto implica que a partir de este año hay un cambio radical: para los alumnos que ingresaron a primer grado en 2026, cada año se evaluará de manera independiente, abriéndose la posibilidad de que algunos chicos permanezcan o repitan primer grado si no logran los aprendizajes esenciales. El objetivo es garantizar aprendizajes reales y evitar el arrastre de desafíos que terminaban perjudicando a los alumnos en tercer grado. En definitiva, esto además implica que a fin de año deberán estar aprobados los aprendizajes prioritarios y, en caso contrario, continuar en diciembre.

“Lo que queremos es fortalecer desde el primer grado cada año escolar para que los chicos pasen del primer ciclo al segundo ciclo con la alfabetización inicial lograda, con todos los chicos leyendo y escribiendo correctamente para la edad en la que se encuentran”, explicó Ferrari.

La funcionaria sumó un dato clave para el cierre de año: "Debido a la unidad pedagógica que se eliminó entre primero y segundo, y que el primer grado funciona como una unidad pedagógica en sí misma, los niños que no hayan logrado la alfabetización que corresponde al primer grado al 27 de noviembre también van a tener que seguir yendo hasta el 19 de diciembre".