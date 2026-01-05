Las claves del cambio radical que implementará la DGE en primer grado: vuelve la permanencia tras 13 años

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) dispuso que a partir de este ciclo lectivo habrá cambios en la forma de organización, de evaluación y promoción en primer grado de Primaria . Con una nueva resolución revierte un cambio que había implementado hace más de una década, cuando, con alto nivel de repitencia o permanencia , se decidió que lo ideal era considerar ambos grados como unidad pedagógica para respetar los tiempos de los procesos individuales.

Esto implicó que se eliminara la repetición o permanencia en primer grado y se cerrara el proceso en segundo.

Pero a partir de este año habrá un cambio radical : una nueva normativa establece que, para los alumnos que ingresen a primer grado en 2026 , ya no será considerada unidad pedagógica sino que cada año,se evaluará de manera independiente. Junto con esto se abre la posibilidad de que algunos chicos permanezcan o repitan si no logran los aprendizajes esenciales.

Con la resolución 6970/25 la DGE introduce cambios en la organización pedagógica del Primer Ciclo del Nivel Primario, el ciclo que incluye hasta tercer grado.

“La medida establece que deja de aplicarse la unidad pedagógica como criterio organizador exclusivo , habilitando el trabajo y la acreditación individualmente por año escolar”, anunció el área.

Tal cual destacó, el objetivo principal es fortalecer las trayectorias escolares, garantizando que “todos los niños y niñas accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada grado”.

Mendoza había comenzado a implementar la unidad pedagógica para primero y segundo grado en 2013. Esto implicaba que se consideraban un solo bloque y la evaluación final se hacía a final de segundo grado. Esto fue en adhesión a una resolución previa (la 174 de 2012) por parte del Consejo Federal de Educación.

Por aquel entonces se observaba una alta repitencia, lo que ahora se conoce como permanencia, en primer grado. Es que se trata de un año con altos desafíos, sobre todo por el cambio de nivel y la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto.

Pero algunos años después, tal cual pudo relevar Los Andes en 2016, docentes y directivos observaban que el alto nivel de permanencia se había trasladado desde primero hacia segundo grado.

Por qué la DGE consideró mejor este formato

Ferrari dijo que estaban analizando este cambio desde el inicio de la gestión pero estaban impedidos de avanzar en ello debido a que permanecía vigente la resolución a nivel nacional. Sin embargo hace un tiempo, Nación flexibilizó este requisito y dejó en manos de las provincias la decisión de seguir considerándolo unidad pedagógica o retornar al formato de antaño.

Teniendo en cuenta los cambios que la provincia venía implementando es que se optó por avanzar en la restitución de la autonomía de primer grado. “Se cree que con esto de la unidad pedagógica se retrasaban procesos hasta segundo lo que terminaba perjudicando a los chicos en tercero. Nosotros lo que queremos es fortalecer desde el primer grado cada año escolar para que los chicos pasen del primer ciclo al segundo ciclo con la alfabetización inicial lograda, con todos los chicos leyendo y escribiendo correctamente para la edad en la que se encuentran”, explicó Ferrari.

Remarcó que el trabajo es sobre las trayectorias año a año. De acuerdo a lo que planifican, con esto se irá fortaleciendo hacia arriba el tránsito en los demás ciclos de nivel primario y un ingreso más potente a nivel secundario.

Cambio de contexto: se trasladó la permanencia

En ese sentido, Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la provincia, resaltó que en estos 13 años ha habido una serie de cambios que hoy permiten entender que esta será la mejor estrategia: “Estábamos absolutamente convencidos de que ese cambio había que hacerlo”, subrayó.

Señaló que ya no hay un alto índice de permanencia en segundo grado sino que actualmente este mayor nivel se ha trasladado a tercer grado. Otro punto crítico es sexto grado aunque aclaró que en primaria no hay un alto nivel de permanencia en general.

“Con esto de que no cerraba, no había una definición al cierre del primer grado, como que se trasladaba esa realidad a segundo y los chicos después en segundo, lograban aprender a leer y escribir, pero podrían haberlo logrado antes si hubiera habido un trabajo más sostenido, en términos más focalizados en el logro de la alfabetización”, explicó. Por otra parte, dijo que con la no permanencia en primer grado se seguía un poco con la inercia del Nivel Inicial. “Los mismos docentes de primer y segundo grado terminaban considerando que la existencia de la unidad pedagógica terminaba perjudicando a los chicos y retrasando un proceso de aprendizaje que podía lograrse antes”, apuntó.

Base más sólida del Nivel Inicial

Pero sobre todo, el gobierno escolar destaca como antecedente, el fortalecimiento del Nivel Inicial. Se refiere a mejoras en las estrategias de alfabetización, sobre todo a partir de la Ley Provincial de Alfabetización. Se ha trabajado fuertemente en poner en valor el nivel, sobre todo en salas de 4 y 5 y ahora la estrategia de la provincia es avanzar también hacia la universalización de la sala de 3.

“Se sigue trabajando en el Nivel Inicial, desde sala de 4 con procesos de alfabetización temprana, desde el año pasado se empezó a fortalecer el trabajo en el aprendizaje de los saberes base de matemáticas, tenemos hoy 180 salas de 3 con la intención de llegar a la universalización”, enumeró Ferrari. Agregó que las salas de 4 y 5 están totalmente universalizadas en Mendoza. Por eso consideró que hoy los chicos llegan a primer grado en otras condiciones.

El trabajo específico sobre los contenidos permitió un mejor abordaje sobre los aprendizajes que debe lograr un estudiante desde sala de 4 hasta el último año de secundaria, tanto en lengua como en matemática, para poder acreditar el año. “Entonces, en consonancia también con esto, era que el primer grado requiere el corte a la finalización del ciclo”, señaló.

Para la DGE la ampliación progresiva de la cobertura de la escolarización temprana, particularmente en sala de 3 años, ha contribuido a prevenir discontinuidades y fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.

Qué cambios se verán durante el ciclo lectivo en primer grado

La resolución pone el foco en el acompañamiento pedagógico sostenido, especialmente en los procesos de alfabetización en lengua y matemática.

“Los niños y niñas que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar normalmente en el grado siguiente. En los casos en que se presenten dificultades, las escuelas deberán implementar estrategias de acompañamiento durante todo el año, utilizando todos los recursos y programas disponibles”, detalla el gobierno escolar.

Ferrari explicó que al finalizar el ciclo, si al último día regular de clases, que va a ser el 27 de noviembre, los chicos no han logrado los saberes que corresponden a primer grado, van a tener que ir al período de intensificación de diciembre. Si en esa instancia no lo logran, tendrán el periodo de recuperación e intensificación de febrero. “Es decir, que un niño de primer grado permanecería en primero si ha pasado los dos períodos de intensificación de diciembre y de febrero, y sigue sin lograr el nivel mínimo requerido en lengua y matemática”, detalló la funcionaria.

Entonces, se va a trabajar muy fuerte con los papás en lengua y matemática pero además estará durante todo el año un programa de fortalecimiento de trayectoria. “

“En primer grado en particular, se va a poner especial hincapié en los niños que no estén logrando los aprendizajes que corresponden a medida que avanza el año escolar. Entonces, es probable que niños de primer grado tengan que ir al período de intensificación que será en la tarde, de fortalecimiento de trayectoria que será con extensión de jornada justamente para poder llegar a fin de año habiendo logrado los saberes y pudiendo promocionar el primer grado”, especificó la subsecretaria.

Contra el ausentismo

Entre los aspectos en los que viene haciendo hincapié la gestión mendocina en Educación se cuenta el ausentismo: consideran crucial para un mejor desempeño que los chicos estén efectivamente en la escuela. Y primer grado presenta un particular escenario al respecto. Los docentes aprecian que muchas veces los papás ven con más laxitud la asistencia en los niños más pequeños, de algún modo por el arrastre del nivel inicial.

Pero con la nueva estrategia se hará foco en este asunto: “a principio del ciclo lectivo se va a trabajar con las familias en que no solamente conozcan la medida, sino en que tengan conciencia realmente de la importancia de la asistencia a clases de manera permanente todos los días”, dijo Ferrari. Remarcó que esto es muy importante en primer grado que requiere un alto acompañamiento docente.

Y de allí se desprende otro punto fundamental: primer grado es particularmente desafiante y en ese sentido es importantísimo el acompañamiento de las familias. Es donde suelen detectarse más frecuentemente problemas de aprendizaje, de visión, de audición, entre otros. Pero sobre todo, el cambio de ciclo implica un enorme esfuerzo de adaptación y los chicos a esa edad aún no ganan autonomía en sus procesos.