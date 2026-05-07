Anunciaron la suspensión de clases en el turno tarde por fuertes vientos: la zona afectada en Mendoza

La medida alcanza al turno tarde. El comunicado oficial de la DGE.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este jueves 7 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Uspallata.

En el resto del departamento de Las Heras y la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Zonda en Malargüe. Poco nuboso en cordillera", indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

La máxima en el llano rondará los 19°C.