7 de mayo de 2026 - 11:22

Tras las nevadas, reabrió el paso Cristo Redentor

El miércoles, las autoridades habían cerrado el cruce a Chile por el temporal. Por varios días habrá buenas condiciones climáticas.

Postal de Las Cuevas con nieve este 7 de mayo

Postal de Las Cuevas con nieve este 7 de mayo

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Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades oficializaron la reapertura del paso Cristo Redentor a partir de las 11 de la mañana de este jueves para todo tipo de vehículos.

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Quedó habilitado las 24 horas del día y en ambos sentidos. "Mucha precaución y buen tiempo por varios días", indicaron desde Gendarmería Nacional.

Recién desde junio las aduanas cambiarán a horario de invierno, con suspensión durante la madrugada. En Chile hay que atrasar una hora los relojes al cruzar la Cordillera de los Andes.

Por su parte, en el sur provincial, el paso Pehuenche permanecerá cerrado, al menos, hasta las 12 del mediodía debido a hielo y nieve acumulada en la calzada.

Pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo

"Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Zonda en Malargüe. Poco nuboso en cordillera", indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. La máxima en el llano rondará los 19°C.

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