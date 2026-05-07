Tras las nevadas, reabrió el paso Cristo Redentor

El miércoles, las autoridades habían cerrado el cruce a Chile por el temporal. Por varios días habrá buenas condiciones climáticas.

Postal de Las Cuevas con nieve este 7 de mayo

Las autoridades oficializaron la reapertura del paso Cristo Redentor a partir de las 11 de la mañana de este jueves para todo tipo de vehículos.

Quedó habilitado las 24 horas del día y en ambos sentidos. "Mucha precaución y buen tiempo por varios días", indicaron desde Gendarmería Nacional.

El paso que une Argentina y Chile había suspendido el tránsito ayer por la mañana debido al pronóstico de nevadas en Alta Montaña, que en el llano se tradujo a intensas ráfagas de viento Zonda. Con la mejora meteorológica, las condiciones de tránsito ya están aseguradas en la ruta.

Recién desde junio las aduanas cambiarán a horario de invierno, con suspensión durante la madrugada. En Chile hay que atrasar una hora los relojes al cruzar la Cordillera de los Andes.

Por su parte, en el sur provincial, el paso Pehuenche permanecerá cerrado, al menos, hasta las 12 del mediodía debido a hielo y nieve acumulada en la calzada.