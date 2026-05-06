Confirmado: a qué hora cierra el paso Cristo Redentor por el pronóstico de nevadas

El principal corredor entre Argentina y Chile será afectado este miércoles por un temporal, mientras en el llano se producen las ráfagas de viento Zonda.

Las autoridades confirmaron el cierre del paso Cristo Redentor desde las 13 horas de este miércoles 6 de mayo, ante el pronóstico de nevadas y mal tiempo en la cordillera.

Se suspenderá el tránsito hacia Chile en la barrera del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata a partir de las 11 de la mañana, mientras que será a las 10 en Guardia Vieja, al otro lado de la cordillera.

"La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector chileno de la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura", indicaron desde la coordinación en un comunicado.