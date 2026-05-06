El trabajador argentino modelo 2026: prevén un alto nivel de renuncias voluntarias por 3 factores

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación profunda que da señales claras en 2026. Y parte de esas señales son las preferencias de los trabajadores a la hora de permanecer o elegir una empresa para trabajar.

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¿Que ponen en valor los trabajadores? Es lo que incluso se están preguntando las organizaciones que buscan retener el talento en un contexto de alta rotación de los trabajadores.

Es lo que advierte un informe de la consultora Adecco, que analizó cuál es el perfil de los trabajadores argentinos modelo 2026 y cómo se adaptan las empresas.

Si bien el salario mantiene su peso histórico, ya no es la única brújula que guía a los empleados. Hoy, las organizaciones enfrentan un desafío crítico: sostener el compromiso en un escenario donde las expectativas son más dinámicas y las decisiones de permanencia se vuelven cada vez más exigentes.

Mercado laboral: la rotación voluntaria de trabajadores ha vuelto al centro de la agenda corporativa

La rotación voluntaria ha vuelto al centro de la agenda corporativa. Según datos del Informe Mercado Laboral 2026 de la consultora, 35% de las empresas proyecta un incremento en las renuncias para este año.

¿Por qué renuncian los trabajadores en Argentina?

Hay tres factores que explican esta alta rotación, según el informe y que explican por qué los trabajadores deciden marcharse.

Pretensión salarial: El factor económico sigue siendo determinante.

Cambio generacional: Una búsqueda marcada por el propósito, el crecimiento y la flexibilidad.

Competencia intersectorial: La disputa por perfiles de talento escaso entre diferentes industrias.

"El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización y las posibilidades de desarrollo antes que por el sueldo", explica Victoria Loza, Directora de RR.HH. de Adecco Argentina. Según la experta, aquellas firmas que solo compiten con dinero están perdiendo la batalla frente a culturas donde "la gente realmente quiere estar".

Cómo se adaptan las empresas a los nuevos trabajadores

Los datos del Informe de Adecco también reflejan cómo están respondiendo las organizaciones a este cambio. Cuando se les preguntó a las áreas de RRHH cuáles son sus prioridades estratégicas para este año, el enfoque en el "salario emocional" y profesional es evidente: capacitación y desarrollo encabeza la lista con el 24%, seguida por retención del talento (21%) y atracción de nuevos perfiles (18%).

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El bienestar y el clima organizacional aparecen en el cuarto lugar con el 16%. “La lectura es directa — las empresas están invirtiendo en exactamente lo que las personas piden: crecer, sentirse valoradas y trabajar en un entorno que las cuide. El salario, representado en los ajustes salariales, aparece recién en el quinto lugar con el 12%. No porque no importe, sino porque las organizaciones más avanzadas ya entienden que no es suficiente por sí solo”, señalan desde Adecco.

El perfil de las empresas elegidas

¿Dónde prefieren quedarse los trabajadores? Las compañías con mejores niveles de retención no son necesariamente las que ofrecen los sueldos más altos, sino las que mejor comprenden las motivaciones humanas.

Estas organizaciones se caracterizan por comunicar con claridad su propósito, ofrecer oportunidades reales de ascenso y respetar la vida personal mediante esquemas de trabajo flexibles.

“La gestión del talento se volvió una variable ligada a la competitividad del negocio”, afirma Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina. Para el ejecutivo, la diferencia hoy la marcan quienes logran traducir estas tendencias sociales en estrategias concretas para atraer y cuidar a su gente.