Empleo: cada vez más mendocinos buscan un segundo trabajo

En medio del debate por la reforma laboral, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó los datos de empleo , desempleo y subocupación correspondientes al tercer trimestre de 2025. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reveló una dinámica de estabilidad con leves mejoras en los indicadores de trabajo a nivel nacional, aunque persisten señales de alerta sobre la calidad y suficiencia de los ingresos de los hogares.

En este marco, Mendoza presentó cierta mejora con respecto a los números nacionales, pero con un fenómeno particular . Es que un alto porcentaje de trabajadores declaró que está en busca activa de mejorar sus ingresos a través de un segundo empleo o más horas de trabajo . Hay que tener en cuenta que la EPH es una encuesta que aunque posee rigor estadístico, no deja de ser un reflejo de lo que las personas declaran.

En el total nacional urbano , la tasa de actividad alcanzó el 47,5% por encima del 47,2% registrado en el mismo período de 2024. En tanto, el empleo se ubicó en 44,5% con un incremento de tres décimas con relación al año pasado. Según consignó el Indec , sobre una población de 43,3 millones de personas hay 19,3 millones de ocupados y 20,6 millones de personas económicamente activas.

La EPH determinó que a nivel nacional la tasa de desocupación prácticamente se mantuvo ya que fue de 6,3%, frente al 6,4% de 2024. Esto implica 1,3 millones de personas desocupadas en el total urbano. En cuanto a la subocupación –que son las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más— la tasa fue de 10,8% por debajo del 11,2% del año anterior.

El panorama fue diferente en Mendoza. Por un lado, la tasa de empleo se ubicó apenas por encima del promedio nacional en 44,7%; por el otro la desocupación fue de 5,4% bastante por debajo del número general que fue de 6,3% para el último trimestre. Sin embargo, en la provincia crece la cantidad de personas que busca trabajar más.

De este modo, la subocupación en Mendoza alcanzó el 14%, muy por encima del 10,8% del total nacional. Además, la subocupación demandante fue de 11,2%, frente al 7,2% nacional. De este modo, creció fuerte la proporción de mendocinos que trabaja menos horas de las que desearía y busca activamente ampliar su jornada o conseguir otro empleo.

Asimismo, la tasa de ocupados demandantes de empleo en la provincia fue de 18,7%, claramente superior al 15,4% nacional. En números absolutos, sobre una población urbana de 1,7 millones de personas, hay 151 mil ocupados que buscan otro trabajo y 113 mil subocupados. Los datos reflejan que, aun con niveles de desocupación moderados, el mercado laboral de Mendoza presenta mayor presión en términos de calidad del empleo y necesidad de ingresos adicionales.

Qué pasó con los ingresos

En la serie “Trabajo e ingresos” de la EPH se podría ver una causa de por qué más personas buscan un segundo empleo y se trata de mejorar o completar sus ingresos laborales en función de un encarecimiento del costo de vida. El informe consignó que el ingreso promedio de la ocupación principal a nivel nacional se situó en $944.855 y que la media salarial fue de $800.000. Esto quiere decir que el 50% de los trabajadores percibió ingresos por debajo de esa cifra.

image

Con relación a la brecha, aunque la suma total de ingresos de la población aumentó un 54,2% interanual, la brecha de la media (la diferencia entre los que más y menos ganan) se redujo apenas un punto respecto al año anterior. En este punto, el porcentaje de suba se debe, según la encuesta, al aumento de los salarios informales. Más allá de esto, se observa que persiste la desigualdad en la recomposición salarial frente a la inflación.

Según el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) para una familia de cuatro integrantes fue de $1.360.299 durante enero de 2026 para no ser considerada pobre. El escenario configura un mercado laboral donde, si bien hay menos gente sin trabajo, aumenta la cantidad de personas que –con empleo- busca alternativas para llegar a fin de mes, una tendencia que se siente con especial fuerza en Mendoza.