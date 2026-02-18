La UIA lamentó el cierre de Fate: cuántos puestos de trabajo perdió la industria en los últimos dos años

La Unión Industrial Argentina ( UIA ) manifestó este miércoles su “ gran preocupación ” ante el anuncio del cierre de la planta de neumáticos Fate , la fabricante argentina con ocho décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino. También detalló como el sector ha ido perdiendo puestos de trabajo.

“Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse ”, expresaron.

La entidad indicó que a noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.

“El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia ”, denunciaron sobre la importación de neumáticos.

“La experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping , subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”, señalaron.

“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno. Cuando esas condiciones no existen, la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas“, indicaron desde la UIA, liderada hoy por Martín Rappallini.

Rappallini 2 El presidente de la UIA, Martín Rappallini

Desafíos para la industria

Al mismo tiempo, advirtieron que “la industria argentina tiene un desafío ineludible: ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales“.

“Ese debe ser el horizonte estratégico del sector productivo. Alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo conjunto: inversión empresarial, mejora continua, capacitación, modernización laboral y un entorno macroeconómico y regulatorio que acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país”, expresaron.

La UIA reiteró “su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”.

En la primera reunión de Junta Directiva en 2026, los primeros días de febrero, la UIA repasó los principales indicadores de la industria en 2025, la evolución de la actividad y los desafíos del sector de cara al 2026.

industria La industria textil fue la más golpeada en el uso de su capacidad instalada Web

Caída de la actividad

El Centro de Estudios UIA (CEU) presentó los datos de diciembre, que muestran que la producción registró una caída interanual del 3,9% y se mantuvo estable respecto a noviembre (-0,1%). La industria cerró el año con un crecimiento del 1,6% i.a., aunque se ubicó un 9,6% por debajo de los niveles de 2022. En cuanto al empleo registrado, en octubre se aceleró la caída con una pérdida de 6.718 empleos en relación con septiembre (-0,6%), acumulando una baja de 60.224 puestos de trabajo desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023.

Y la semana pasada, Rappallini, junto a otras autoridades de la UIA, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante el encuentro, se dialogó sobre la importancia de la reforma laboral y se acercaron un conjunto de propuestas para fomentar la actividad, sostener el empleo y mejorar la competitividad.

Entre otras, se planteó la necesidad de fortalecer los controles ante la subfacturación de importaciones que ingresan a precios desleales, en un contexto de desvíos de comercio y sobrecapacidad productiva a nivel global. Se planteó la necesidad de agilizar la devolución de saldos acumulados para el sector industrial y la evaluación de nuevos planes de suspensión de embargos para pymes, en términos de alivio fiscal y financiero.

Importaciones y exportaciones El acuerdo comercial con Estados Unidos hizo saltar a las acciones argentinas.

Qué pasa con la industria en Mendoza

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, señaló que la actividad metalúrgica en la provincia sigue en caída, con un uso de la capacidad instalada por debajo del 50%.

Las pymes metalúrgicas, advirtió, han tenido un nivel de despidos importante en los últimos 20 meses, con unas 15 mil desvinculaciones en todo el país. Y señaló que esto es vivido como un fracaso, porque es difícil recuperar el capital humano capacitado.

“Entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno, aparte de la reforma laboral, es dar mayor participación a la industria nacional en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, para que no se convierta en una plataforma de importaciones de bienes de capital. Entendamos que también se puede importar bienes de capital usados”, expresó.

Añadió que, en el mundo, los países desarrollados están adoptando medidas para proteger y fortalecer su industria. “Nosotros estamos generando todo lo contrario, favoreciendo la importación de productos que provienen de países que subsidian su producción, como China ”, alertó.

Asimismo, señaló que, para poder incrementar la competitividad, el sector necesita créditos para la producción, infraestructura y mejor logística.