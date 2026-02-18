Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 19 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1.420. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Luego del fin de semana largo, los bancos vuelven a cotizar el precio del dólar oficial. En este caso, la cotización para la venta minorista abrirá este jueves a $1.420 en Banco Nación. En Wall Street, la semana comenzó en rojo respecto a las acciones argentinas, pero los bonos lograron cerrar su operación en positivo.

dólar jueves 19 febrero Dólar jueves 19 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 19 de febrero Banco Nación: $1.420

$1.420 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.425

$1.425 Banco Santander: $1.425

$1.425 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.430

$1.430 Banco Macro: $1.429

$1.429 Banco Hipotecario: $1.420

$1.420 Banco Supervielle: $1.425

$1.425 Banco Piano: $1.420

$1.420 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.420

$1.420 Brubank: $1.425 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país En la antesala del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral y en medio del clima de tensión generado por el llamado de la CGT a un paro general, los bonos argentinos mostraron variaciones dispares mientras que las acciones locales que cotizan en Nueva York cerraron en baja.

La bolsa estadounidense también tuvo un fin de semana largo y reanudó la operatoria este martes tras el feriado del lunes por el Día de los Presidentes. Los índices principales comenzaron la rueda con pérdidas marcadas, pero con el correr de las horas lograron recuperarse y terminaron con ganancias.

también tuvo un fin de semana largo y reanudó la operatoria este martes tras el feriado del lunes por el Los principales comenzaron la rueda con pero con el correr de las lograron y terminaron con A contramano de ese repunte, los ADR argentinos no lograron acompañar la mejora y concluyeron la jornada mayormente en terreno negativo. Solo algunas compañías escaparon a la tendencia bajista: entre ellas Corporación América, Tenaris y Telecom.

no lograron acompañar la mejora y concluyeron la jornada mayormente en Solo escaparon a la tendencia bajista: entre ellas y Las caídas, que al inicio habían superado el 5%, se moderaron hacia el cierre: los descensos más pronunciados fueron los de Cresud y Edenor, con retrocesos de 2.8% y 2,5%, respectivamente.

que al inicio habían superado el se moderaron hacia el los descensos más pronunciados fueron los de y con de y respectivamente. Durante los primeros movimientos del día, casi todo el panel llegó a registrar pérdidas superiores al 5%, aunque con el avance de la sesión esas bajas se achicaron hasta ubicarse cerca del 2%. ¿Cómo operaron los bonos? En el segmento de renta fija, los bonos soberanos también habían arrancado con comportamiento dispar, pero finalizaron con subas. Como resultado, el riesgo país se alejó de la zona de los 520 puntos y terminó en 511 unidades.

El indicador había logrado mantenerse por debajo de los 500 puntos durante la segunda mitad de enero, pero volvió a superar ese umbral, lo que evidencia que, pese a las compras de divisas del Banco Central por más de los US$ 2.000 millones en el año, persisten dudas entre los inversores sobre la dirección de la economía.