Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 13 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.415 este jueves. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país el día viernes.

Dólar viernes 13 de febrero 2026.

Dólar viernes 13 de febrero 2026.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.415 en Banco Nación. Para el inicio del viernes se espera el mismo precio. Debido al pico de inflación del mes de enero, el Tesoro realizó un retiro en pesos y no los liberó al mercado para controlar la suba de precios.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 13 de febrero

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.425
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.425
  • Banco Macro: $1.423
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.416
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.414

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Ante el reciente repunte inflacionario de enero, el Tesoro argentino adoptó una estrategia rápida para enfrentar la situación. Optó por refinanciar el 123,4% de los vencimientos en la licitación del miércoles, lo que significa que, además de reestructurar los títulos que vencían, asumirá un monto adicional de 1,7 billones de pesos.

Un dato clave es que, a diferencia de lo ocurrido en enero, el Tesoro no tuvo que incrementar las tasas de los instrumentos ofrecidos. En esta ocasión, muchos inversores se sintieron atraídos por los bonos ajustados por CER a plazos largos, que ofrecen un rendimiento superior al 7% anual, por encima de la inflación, lo que resultó ser una opción atractiva en un contexto de alta incertidumbre.

Esta medida subraya la intención del Gobierno de controlar la cantidad de pesos en circulación, alineándola con la demanda del mercado. Ante el fuerte incremento de los precios en los últimos meses, el Tesoro optó por un ajuste monetario que, por ahora, no afectó significativamente los niveles de tasas de interés.

En cuanto al programa de remonetización, este sigue avanzando, aunque a un ritmo algo más pausado de lo previsto. El Banco Central adquirió USD 214 millones ayer, la cifra más alta desde el comienzo del año. Sin embargo, una porción significativa de los pesos emitidos por el Central para la compra de dólares termina siendo retirada por el Tesoro, como ocurrió en esta licitación. Aunque no se considera una absorción directa por parte del Banco Central, este dinero deja de circular, lo que retrasa en cierto modo la reactivación económica.

Además, la continua absorción de pesos por parte del Tesoro tiene un impacto directo sobre el mercado cambiario. Como resultado de esta dinámica, el dólar oficial se mantuvo débil, con el tipo de cambio minorista y mayorista.

El Gobierno planea avanzar con una expansión monetaria solo cuando la inflación muestre señales claras de desaceleración. En ese momento, el Banco Central podrá proceder con la fase 4 del plan monetario, en la cual los pesos emitidos para la compra de divisas no serán esterilizados, permitiendo una circulación más amplia de dinero en la economía.

