ANSES febrero 2026: fechas de cobro y montos actualizados de AUH y SUAF

La ANSES comenzó el calendario de pagos de febrero de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF . Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario, respetando la modalidad habitual del organismo.

Este mes, ambos programas reciben un aumento del 2,85% oficializado por la Resolución 23/2026 , elevando los montos que perciben los titulares y asegurando la asistencia social destinada a niños, adolescentes y personas con discapacidad.

El aumento del 2,85% establece que la AUH ascienda a $129.096 , con un pago directo de $103.276,80 y una retención del 20% ( $25.819,20 ) pendiente de presentación de la Libreta. Para hijos con discapacidad, el monto total es $420.354 , de los cuales se abonan $336.283,20 de manera inmediata.

En el caso del SUAF , los valores dependen del ingreso del grupo familiar. Quienes integran el primer rango de ingresos cobran $64.554 por hijo y $210.186 por hijo con discapacidad.

El cronograma de pagos para febrero es el siguiente:

09/02: DNI terminados en 0

10/02: DNI terminados en 1

11/02: DNI terminados en 2

12/02: DNI terminados en 3

13/02: DNI terminados en 4

18/02: DNI terminados en 5

19/02: DNI terminados en 6

20/02: DNI terminados en 7

23/02: DNI terminados en 8

24/02: DNI terminados en 9

Los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) cobran las asignaciones familiares del SUAF el mismo día, sin importar la terminación del DNI.

Para las asignaciones por prenatal y maternidad, las fechas son:

11/02: DNI terminados en 0 y 1

12/02: DNI terminados en 2 y 3

13/02: DNI terminados en 4 y 5

18/02: DNI terminados en 6 y 7

19/02: DNI terminados en 8 y 9

El 11 de febrero se pagará la asignación por maternidad a todas las beneficiarias, sin distinción de DNI.

Las asignaciones de pago único también se actualizaron: nacimiento $75.246, adopción $449.888 y matrimonio $112.668, con cobro dividido entre la primera quincena (10/02) y la segunda (24/02).

Los titulares pueden consultar el detalle de sus liquidaciones en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a «Hijos» → «Mis asignaciones».

Cómo cobrar AUH y SUAF sin inconvenientes

Para acceder al cobro completo y evitar retrasos, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y los de los hijos en el sistema. La presentación de la Libreta de AUH es clave, ya que permite liberar el 20% retenido del beneficio mensual.

Turnos Anses.jpg Los titulares pueden consultar sus liquidaciones y asignaciones en Mi ANSES.

Además, planificar el cobro según la terminación del DNI ayuda a organizar los pagos familiares y evitar colas o demoras en los bancos y sucursales habilitadas. Consultar el cronograma en Mi ANSES y revisar los montos asignados por cada hijo, incluyendo los que tienen discapacidad, asegura que los beneficiarios reciban el total correspondiente.

Por último, quienes perciben asignaciones de pago único deben confirmar las fechas específicas de cobro y los importes actualizados para febrero 2026. De esta manera, ANSES facilita la gestión de todos los programas y asegura que los titulares puedan planificar sus gastos sin complicaciones.