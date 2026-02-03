Pensiones No Contributivas (PNC): ANSES confirmó fechas en febrero y el pago con aumento

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un nuevo esquema de pago en febrero , luego de que ANSES oficializara un aumento vinculado a la inflación y difundiera el cronograma correspondiente. Las fechas en febrero ya están disponibles y se organizan según la terminación del DNI.

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Pensiones No Contributivas (PNC): ANSES confirmó el aumento de febrero y los nuevos montos

Además del incremento mensual, el organismo previsional mantiene el bono extraordinario y confirmó los montos actualizados para cada tipo de pensión, junto con la posibilidad de consultar las liquidaciones desde la plataforma oficial.

En febrero de 2026, ANSES aplica un aumento del 2,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El ajuste se realiza bajo la fórmula de movilidad mensual vigente y alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional y social.

Desde el organismo previsional explicaron que el incremento responde directamente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. “El ajuste se realiza en línea con el índice de inflación informado por el INDEC”, señalaron desde ANSES al oficializar la actualización de haberes.

Los haberes pueden cobrarse en cajeros, bancos habilitados o en ventanilla.

En paralelo, la página oficial de Mi ANSES publicó el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a febrero de 2026. Las fechas fueron establecidas conforme a la Resolución 349/2025 y se organizan por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Lunes 9 de febrero : DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de febrero : DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de febrero : DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de febrero : DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

En cuanto a los montos, ANSES confirmó que las PNC se actualizan mensualmente por estar atadas a la jubilación mínima. “Los montos subieron un 2,85%”, indicó el organismo al oficializar los valores mediante la Resolución 21/2026.

A esto se suma el bono extraordinario de $70.000, otorgado nuevamente por el presidente Javier Milei a través del Decreto 65/2026. Según se detalló, “su importe no se ajusta desde marzo de 2024”, lo que implica que el refuerzo mantiene el mismo valor nominal pese a la inflación.

Créditos ANSES.jpg

Con esta actualización, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

PNC por discapacidad y por vejez : $251.478,05 de haber básico y $321.478,05 con bono.

PNC para madres de siete hijos: $359.254,35 de haber y $429.254,35 con el plus de ANSES.

Desde el 9 de febrero de 2026, los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar y otros beneficios que se suman al pago de PNC

Además del haber mensual y del bono extraordinario, las titulares de la PNC para madres de siete hijos que tengan hijos menores de edad o con discapacidad acceden también a la Tarjeta Alimentar. Este beneficio forma parte de la política alimentaria y es otorgado por el Ministerio de Capital Humano.

La acreditación se realiza de manera automática mediante el cruce de datos con ANSES, por lo que no es necesario iniciar trámites adicionales. El monto que se cobra depende de la cantidad de hijos que cumplen con los requisitos establecidos.

En febrero, los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar son: