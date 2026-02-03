Mendoza declaró la emergencia agropecuaria por heladas y granizo: las zonas asistidas

El Ministerio de Producción declaró el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario como respuesta al impacto que dejaron las heladas y las tormentas de granizo registradas durante el ciclo agrícola 2025-2026 en varias zonas de Mendoza .

La medida quedó formalizada este martes a través del decreto 125/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y apunta a asistir a los productores que sufrieron pérdidas severas en sus fincas.

La decisión se tomó tras el relevamiento realizado por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas , que constató daños significativos en distintas zonas productivas de la provincia. A partir de ese informe técnico, el Gobierno provincial estableció dos categorías de asistencia , diferenciadas según el nivel de afectación de cada establecimiento rural.

El estado de "Emergencia Agropecuaria" alcanza a las propiedades que registraron daños de entre el 50% y el 79% de su producción, mientras que el estado de "Desastre Agropecuario" se aplica a aquellas fincas donde las pérdidas superaron el 80% .

La distinción determina el tipo y alcance de los beneficios a los que pueden acceder los productores damnificados.

El decreto incluye una extensa nómina de distritos bajo riego distribuidos en las cuatro regiones productivas de Mendoza.

Desde el Ministerio de Producción recordaron que los beneficios previstos en la normativa alcanzan únicamente a los productores que cuenten con el Certificado de Daños emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas.

Según detalla el decreto, los productores podrán acceder a los alcances establecidos en los artículos 11 al 26 de la Ley Provincial N° 9.083, tanto en situaciones de emergencia como de desastre agropecuario.

En cuanto a los plazos de cobertura, el Gobierno provincial fijó períodos diferenciados según el tipo de contingencia. En el caso de las heladas, los beneficios rigen desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027.

Para los daños provocados por granizo, el período se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, de acuerdo con lo establecido en el DNU firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

La declaración provincial se articula además con el Régimen Nacional de Emergencias Agropecuarias, contemplado en la Ley N° 26.509, lo que permite que los productores mendocinos afectados puedan gestionar también beneficios y asistencias ante organismos nacionales, en un contexto marcado por la reiteración de eventos climáticos extremos y el fuerte impacto económico sobre el sector agrícola.

Zonas bajo Estado de Emergencia Agropecuaria (daños de entre 50 y 79%):

REGIÓN CENTRO

San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos

Tunuyán: El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces y Tunuyán

Tupungato: Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata

REGIÓN ESTE

Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña

La Paz: La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua

Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro

San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas

Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa

REGIÓN NORTE

Las Heras: Capdevila y El Borbollón

Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ing. Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco

Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel

Maipú: Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell

REGIÓN SUR

General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel

San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre y San Rafael

Zonas bajo Estado de Desastre Agropecuario (daños por encima del 80%):

REGIÓN CENTRO

San Carlos: Eugenio Bustos y La Consulta

Tunuyán: Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes

Tupungato: La Arboleda

REGIÓN ESTE

Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña

La Paz: La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua

Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro

San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas

Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa

REGIÓN NORTE

Lavalle: Costa de Araujo e Ing. Gustavo André

Maipú: Barrancas y Fray Luis Beltrán

REGIÓN SUR

General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro de Atuel

San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel

El decreto: