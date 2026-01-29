29 de enero de 2026 - 20:12

Rige una alerta naranja por tormentas severas con granizo y calor extremo en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 24°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará la temperatura.

Alerta naranja por tormentas con granizo.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes en Mendoza se activó una alerta naranja por tormentas severas y caída de granizo en todo el territorio provincial. No obstante, la jornada se mantendrá calurosa, con una máxima que rozará los 38°C. A continuación, el pronóstico del tiempo en los próximos días.

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa con nubosidad variable este viernes 30 de enero. La máxima será de 36°C, mientras que la mínima será de 24°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, mañana rige alerta amarilla y naranja por tormentas severas con granizo en todo el territorio provincial. En la cordillera se anuncian precipitaciones.

mapa_alertas
Viernes 30: alertas por tomentas severas con granizo en Mendoza.

El sábado baja nuevamente la temperatura

El sábado 31 de enero se espera un marcado descenso de la temperatura, con el cielo mayormente nublado y mucho viento, además de que la alerta por tormentas de intensidad severa con granizo se mantiene en todo Mendoza. Indican una máxima de 29°C y una mínima de 23°C, vientos moderados del sector sur. En la cordillera se esperan precipitaciones.

