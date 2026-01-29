Rige una alerta naranja por tormentas severas con granizo y calor extremo en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 24°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará la temperatura.

Este viernes en Mendoza se activó una alerta naranja por tormentas severas y caída de granizo en todo el territorio provincial. No obstante, la jornada se mantendrá calurosa, con una máxima que rozará los 38°C. A continuación, el pronóstico del tiempo en los próximos días.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa con nubosidad variable este viernes 30 de enero. La máxima será de 36°C, mientras que la mínima será de 24°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, mañana rige alerta amarilla y naranja por tormentas severas con granizo en todo el territorio provincial. En la cordillera se anuncian precipitaciones.