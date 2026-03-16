Zonda, tormentas y nevadas: cuádruple alerta hoy de un "combo meteorológico" en Mendoza

El lunes empezó en Mendoza con varios fenómenos en paralelo según el sector, además de una baja en la temperatura. El protagonismo se lo lleva el viento Zonda , con alerta vigente en Valle de Uco, el sur provincial y la precordillera.

Asciende la temperatura y persiste la alerta por Zonda: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Mejoran las condiciones, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en Mendoza

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura , vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargüe . Parcial nublado en cordillera".

Tras una mínima de 16°, la máxima llegará a los 26°C en el Gran Mendoza.

Rige en horas de la tarde para la zona baja de Malargüe.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, "el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa".

Alerta naranja por lluvia y nieve

Alcanza a la cordillera de Malargüe y San Rafael.

"El área será afectada por lluvias y nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual", anuncia el SMN.

En consecuencia, cerraron el paso Pehuenche.

Alertas meteorológicas este lunes 16 de marzo en Mendoza Alertas meteorológicas este lunes 16 de marzo en Mendoza SMN

Alerta amarilla por viento Zonda

En horas de la tarde y noche, alcanzará a las zonas de:

Junín

Rivadavia

Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señala el SMN.

Alerta amarilla por tormentas

General Alvear

Zona baja de San Rafael

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local".

Alerta por tormentas con granizo en Mendoza Alerta por tormentas con granizo en Mendoza Los Andes

Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Después de un lunes complejo, el martes se espera mejoría general y una máxima más agradable.

"Parcialmente nublado con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera", anticipa Contingencias Climáticas.

La mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C.