15 de marzo de 2026 - 09:15

Mejoran las condiciones, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en Mendoza

La temperatura máxima para hoy alcanzará los 29°C en gran parte de la provincia. El lunes se espera el regreso de las tormentas y un nuevo descenso térmico.

Mejoran las condiciones climáticas, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en MendozaPronóstico de tiempo: anuncian un Viernes Santo caluroso y nublado

Mejoran las condiciones climáticas, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en MendozaPronóstico de tiempo: anuncian un Viernes Santo caluroso y nublado

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo en Mendoza las condiciones climáticas serán agradables aunque se mantiene la alerta amarilla de ayer po viento Zonda en un departamento del sur provincial.

Leé además

El pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza: rige alerta amarilla por Zonda.

El pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza: rige alerta amarilla por Zonda
Foto archivo Los Andes

Renuevan alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas hoy

Según el reporte de Contingencias Climáticas, este domingo 15 de marzo se presenta con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura respecto al sábado. La temperatura máxima se ubicará en los 29°C, mientras que la mínima se mantuvo en 16°C. Se esperan vientos leves del noreste y nubosidad parcial en la zona de cordillera.

Alerta amarilla por Zonda

Pese a la estabilidad en el Gran Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por viento Zonda para el departamento de Malargüe.

mapa_alertas (7)
Para este domingo rige alerta amarilla por Zonda en Malarg&uuml;e.

Para este domingo rige alerta amarilla por Zonda en Malargüe.

El lunes regresan las tormentas

Para el inicio de la semana laboral se espera un cambio en las condiciones generales. El pronóstivo indica un día parcialmente nublado con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur y Zonda en Malargue. La mínma está estipulada en 17°C y la máxima en 26°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta por tormentas en Mendoza.

Nublado y alerta por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará este viernes

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Inestabilidad, cielo nublado y alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará este jueves

Foto archivo

Tormentas: qué pasará este miércoles con el tiempo en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza.

Otra vez agua: rige para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de Mendoza