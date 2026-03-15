Mejoran las condiciones, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en Mendoza

La temperatura máxima para hoy alcanzará los 29°C en gran parte de la provincia. El lunes se espera el regreso de las tormentas y un nuevo descenso térmico.

Mejoran las condiciones climáticas, pero se mantiene la alerta amarilla por Zonda: el pronóstico en MendozaPronóstico de tiempo: anuncian un Viernes Santo caluroso y nublado

Para este domingo en Mendoza las condiciones climáticas serán agradables aunque se mantiene la alerta amarilla de ayer po viento Zonda en un departamento del sur provincial.

Según el reporte de Contingencias Climáticas, este domingo 15 de marzo se presenta con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura respecto al sábado. La temperatura máxima se ubicará en los 29°C, mientras que la mínima se mantuvo en 16°C. Se esperan vientos leves del noreste y nubosidad parcial en la zona de cordillera.

Alerta amarilla por Zonda Pese a la estabilidad en el Gran Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por viento Zonda para el departamento de Malargüe.