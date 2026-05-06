6 de mayo de 2026 - 20:37

Chau calor: cae la máxima y se esperan lluvias en Mendoza tras el intenso Zonda

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa la llegada de un frente frío que hará caer el termómetro a 13°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Pronóstico del tiempo para mañana en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para mañana en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un miércoles agobiante marcado por las ráfagas de viento Zonda y máximas que rozaron los 30°C, Mendoza experimentará un cambio radical en las condiciones meteorológicas este jueves. El ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur pondrá fin al veranito otoñal, devolviendo a los mendocinos a una realidad mucho más fresca.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para mañana se prevé una jornada "mayormente nublada con descenso de la temperatura". El termómetro marcará un quiebre definitivo: la máxima alcanzará apenas los 19°C, mientras que la mínima se ubicará en los 13°C (aunque en algunos sectores del llano podría descender hasta los 6°C hacia el final del día).

El fenómeno principal del jueves será la inestabilidad residual. Se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y vientos moderados del sector sur, lo que incrementará la sensación de frío. Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar lentamente, aunque la nubosidad se mantendrá presente.

Alta montaña y el panorama para el viernes

En la cordillera, tras las nevadas registradas el miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse con poca nubosidad. No obstante, las temperaturas en alta montaña seguirán siendo extremas, por lo que se recomienda consultar el estado de transitabilidad del Paso Cristo Redentor antes de emprender viaje.

Para el viernes, el pronóstico extendido anticipa una profundización del frío: se espera una mínima de apenas 5°C y una máxima de 14°C, con probabilidad de heladas parciales en los oasis productivos de la provincia.

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