Pasado Verde reversiona su historia: "Fuego y Flora" cumple diez años y celebra con un recital en Maipú

A diez años de su lanzamiento, Fuego y Flora sigue siendo el disco que marcó un quiebre en la historia de Pasado Verde, no sólo por el impacto que tuvo en su momento, sino porque definió una identidad que la banda sigue trabajando y reformulando sobre el escenario.

Esa revisión toma forma concreta esta semana, con un recital pensado justamente para volver sobre ese repertorio desde el presente. El show será el viernes 8 de mayo a las 22. Aunque originalmente estaba previsto en Nido Club —el mismo lugar donde el disco tuvo su presentación oficial en 2016—, la producción confirmó el cambio de sede al Espacio Giol, Ozamis 1040, Maipú, debido a la gran demanda de entradas por parte de sus seguidores. El traslado no es menor: implica pasar de un formato más íntimo a uno de mayor escala, en línea con el crecimiento que el grupo consolidó a lo largo de esta década.

La expectativa que generó la banda con esta presentación no es caprichosa, y eso se debe a que Fuego y Flora no fue un disco más en la discografía de Pasado Verde. Lanzado el 1.º de septiembre de 2016, marcó un punto de inflexión tanto en lo sonoro como en lo estructural del grupo. Hubo cambios de integrantes, una apertura estilística más marcada y, sobre todo, canciones que dejaron de ser “temas de banda local” para convertirse en himnos de una escena que empezaba a expandirse más allá de Mendoza.

Esa transición se vio reflejada también en la circulación del grupo. A partir de ese disco, Pasado Verde consolidó una presencia más fuerte en escenarios nacionales, sin perder la base mendocina que sigue siendo su anclaje. Con Fuego y Flora ya en la calle, la banda empezó a salir con mayor regularidad de la provincia: regresó a Buenos Aires y La Plata en 2017 con presentaciones propias y fechas compartidas, y en los últimos años profundizó ese recorrido con giras que incluyeron Rosario, Córdoba, San Luis y la capital porteña, donde tocaron, entre otros espacios, en Niceto Club.

Ese circuito se amplió todavía más entre 2023 y 2025, con shows vinculados a la presentación de La Expedición en distintas plazas del país y cruces con la escena regional que incluso los llevaron a Chile. En paralelo, la banda fue sumando presencia en festivales y fechas compartidas con nombres como Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado o La Vela Puerca, lo que terminó de consolidar su proyección fuera de Mendoza.

En aquel momento, el debut en vivo de Fuego y Flora —en el entonces N8, hoy Nido— fue leído como una declaración de principios: una banda que apostaba a crecer sin resignar independencia.

Diez años después, la jugada es distinta pero mantiene la lógica. Volver a ese repertorio no es sólo un recordatorio del agua que corrió bajo el puente sino también, en cierta forma, una revisión de aquello que todavía funciona y de lo que quedó en el camino.

Pasado Verde Pasado Verde LM comunicación

Un disco que definió un rumbo

Si hay algo que distingue a Fuego y Flora dentro de la discografía de Pasado Verde es su capacidad de síntesis. Hasta ese momento, la banda venía explorando un indie rock con capas electrónicas y estructuras más dispersas. Con este tercer álbum, la búsqueda se volvió más directa, con canciones que encontraron un equilibrio entre lo melódico y lo experimental.

El resultado fue un repertorio que no sólo amplió su audiencia, sino que también les permitió posicionarse en una escena nacional cada vez más competitiva. Temas como “Flora” o “Fuego” empezaron a circular con mayor fuerza y a consolidar una identidad reconocible.

En paralelo, el contexto también jugó a favor. Mendoza atravesaba —y en parte sigue atravesando— un momento de ebullición musical, con una cantidad inusual de proyectos que lograban trascender el circuito local. Pasado Verde fue uno de los nombres que capitalizó ese impulso colectivo.

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La memoria como excusa, el presente como motor

El show aniversario se plantea como un recorrido integral por ese disco, pero no se agota ahí. La banda anticipó que el repertorio incluirá también temas de otras etapas y material más reciente, en un intento por evitar el efecto museo que suelen tener este tipo de celebraciones.

Hay, además, un dato que suma tensión a la propuesta: el grupo se encuentra trabajando en su sexto álbum de estudio, con planes de lanzamiento en el corto plazo (para junio, según trascendidos). Eso significa que el recital no sólo revisita el pasado, sino que también funciona como un puente hacia lo que viene.

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En ese contexto aparece también Romantinaitis, el primer corte del nuevo disco, editado como adelanto en 2026 y acompañado por un videoclip que suma actores y extras mendocinos, en una apuesta más narrativa que trabajos anteriores. Al mismo tiempo, el grupo mantiene abiertas decisiones sobre el repertorio: temas como “Contales vos”, que funcionaron como punto de partida de esta etapa, todavía no tienen lugar asegurado dentro del álbum. “Estamos viendo… capaz sale como lado B acústico”, explicaron a Los Andes, en línea con una lógica que prioriza la coherencia del disco por sobre la acumulación de canciones.

En ese margen de prueba y ajuste se juega buena parte del interés del show: la posibilidad de ver a la banda en pleno proceso, revisando su propio material mientras define lo que viene. Porque si algo caracteriza a Pasado Verde es su capacidad de mutación sin perder identidad, una cualidad que no todas las bandas logran sostener en el tiempo.

Pasado Verde La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

Cambio de escenario, misma lógica de encuentro

El traslado del recital al Espacio Giol introduce una variable nueva. No es lo mismo tocar en un club que en un espacio cultural más amplio, con otra disposición del público y otra escala de producción. El desafío, en ese sentido, será sostener la cercanía que siempre fue una marca del grupo.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que buena parte del vínculo de Pasado Verde con su audiencia se construyó en espacios relativamente pequeños, donde la experiencia en vivo tenía un componente casi comunitario.

La consolidación de Pasado Verde en escenarios de gran escala también se construyó dentro de Mendoza, con una serie de presentaciones que marcan una progresión sostenida en convocatoria. En 2023, la banda encabezó la presentación de La Expedición en el Auditorio Ángel Bustelo, uno de los hitos más claros de ese crecimiento, con un formato de show largo y producción ampliada.

A ese recorrido se suman sus participaciones en eventos masivos al aire libre, como el festival del Día de la Primavera en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con escenario 360° y grillas compartidas con referentes locales y nacionales, y el Mood Primavera en el Predio de la Virgen, que reúne a miles de personas cada año.

También formaron parte en al menos dos ediciones del Wine Rock en Luján de Cuyo, consolidando su presencia en uno de los eventos musicales más convocantes del calendario provincial. En paralelo, sostuvieron shows propios de gran asistencia en espacios como la Nave UNCuyo —donde cerraron 2023 con un recital de convocatoria amplia— y participaron de ciclos masivos como Vino a la Nave, que combinan música en vivo con propuestas culturales y gastronómicas en formato festival.

A eso se suma incluso su paso por el Teatro Griego Frank Romero Day en el marco de la Vendimia, una de las vidrieras más grandes de la provincia, que termina de ubicar a la banda en un circuito de escenarios mayores dentro de Mendoza.

Pasado Verde, futuro Claro Pasado Verde, futuro Claro

La discografía de Pasado Verde

Para crecer y olvidar (2010)

El debut discográfico muestra a una banda en formación, con un sonido más crudo y una búsqueda todavía abierta. Hay una identidad en construcción, pero también una energía que después se va a sostener en el tiempo.

Fuimos y seremos (2012)

El segundo álbum afianza una primera versión del sonido de Pasado Verde. Más estructurado, con canciones que empiezan a circular con mayor fuerza en la escena local y a delinear un perfil propio.

Fuego y Flora (2016)

El punto de inflexión. Un disco que ordena la propuesta estética y sonora del grupo, con canciones más directas y una producción más definida. Marca el salto en proyección y circulación.

Declaración de principios (2020)

Una continuidad que no se queda cómoda. La banda profundiza su identidad, con un sonido más expansivo y una búsqueda que incorpora matices sin perder el eje melódico que ya había consolidado.

La Expedición (2023)

Uno de los trabajos más ambiciosos del grupo. Amplía el universo sonoro y conceptual, y se presenta en vivo con una puesta de mayor escala, acompañando el crecimiento en convocatoria que la banda venía sosteniendo.

Nuevo disco (2026, en proceso)

Actualmente en etapa de producción, con adelantos como Romantinaitis. El material abre una nueva etapa, todavía en definición con sonidos más “noventosos”, dejando los vientos de lado y volviendo a las raíces de la banda en algunos temas.