Los Rolling Stones están de vuelta: cómo es "Foreign Tongues", el nuevo álbum que saldrá en julio

Este martes, los Rolling Stones confirmaron lo que ya se insinuaba en los márgenes de internet: su nuevo álbum de estudio, “Foreign Tongues” , llegará el próximo 10 de julio. Y como toda buena provocación stone, el anuncio no vino solo: el primer adelanto, “ In the Stars”, ya circula en plataformas.

Pity Álvarez a juicio: determinaron que el músico está apto para enfrentar el proceso por homicidio

El disco, según un escueto comunicado, está “arraigado en el blues, el country y el rock”. Será su primer trabajo desde “Hackney Diamonds” (2023), ese regreso inesperado que no solo rompió años de silencio sino que además se llevó un Grammy, recordándole al mundo que la longevidad no es sinónimo de nostalgia.

El lanzamiento será presentado oficialmente en Nueva York, en un evento que promete develar más detalles. La pregunta, por ahora sin respuesta, es si este nuevo capítulo vendrá acompañado de una gira internacional.

“In the Stars” llamó instantáneamente la atención. No sería extraño que la crítica lo lea como un regreso al sonido más clásico de la banda, ese que convirtió canciones como “Start Me Up” en himnos generacionales.

image

El álbum fue concebido en menos de un mes en los estudios Metropolis de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood trabajando codo a codo junto al productor Andrew Watt, el mismo arquitecto detrás de "Hackney Diamonds". El resultado, según la discográfica, es “un disco dinámico y vanguardista que captura el sonido inconfundible de la banda a la vez que explora nuevos territorios sonoros y líricos”.

Jagger lo resumió sin vueltas: “Fueron unas semanas muy intensas. Teníamos temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos”. Richards, fiel a su estilo, agregó: “Lo importante es disfrutar. Me siento afortunado de poder hacer esto y espero que dure mucho tiempo”.

Hay un detalle que convierte a “Foreign Tongues” en algo más que un nuevo disco: la presencia póstuma de Charlie Watts. Grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021, su participación es un homenaje poderoso.

A eso se suma un elenco de invitados difíciles de unir en otro proyecto: Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith y Chad Smith.