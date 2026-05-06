El emotivo video de Soledad Pastorutti en Mendoza: cosechó uva, viajó en metrotranvía y homenajeó a músicos locales

Soledad Pastorutti estrenó el capítulo dedicado a Mendoza que forma parte de " 30 pueblos ", la serie documental en la que recorre los lugares del país que marcaron sus tres décadas desde su debut en Cosquín como cantante.

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Parte del material ya se había filtrado a fines de marzo, cuando fanáticos y transeúntes se cruzaron por sorpresa con la artista de Arequito en distintos puntos de Mendoza, como a bordo de una unidad del metrotranvía y en un conocido bodegón ubicado en Ciudad.

Ahora, con el estreno oficial del episodio en YouTube, se entiende la razón: Mendoza es uno de los 30 lugares que la Sole escogió para destacar en la serie documental con la que agradece el cariño del público en 30 años de carrera.

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" Una provincia que siempre estuvo ahí, queriéndome desde los inicios . ¡Cada vez que vengo a Mendoza se arma un lío!", dice a cámara la cantante, mientras de fondo suena su versión de "Póngale por las hileras", interpretada en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.

La Sole pasó por el bodegón "Don Coco", donde emocionó a la histórica cocinera y probó sopaipillas. Además, se fotografió con cada uno de los comensales que quedaron maravillados ante su presencia.

Luego, a bordo del metrotranvía, saludó a los pasajeros y se sacó fotos con chicos y grandes, que la abrazaron muy emocionados y le agradecieron su característica cercanía.

Soledad Pastorutti, como una pasajera más en el metrotranvía Soledad Pastorutti, como una pasajera más en el metrotranvía YouTube Soledad

También, la cantante estuvo en una bodega de Maipú. Allí cosechó uva, cantó junto a los trabajadores viñateros y bromeó con su baja estatura: "Hay que tener un poco de altura para esto".

Entre cueca y tonada: la peña de Soledad junto a músicos mendocinos

En uno de los tramos más interesantes del video, la Sole se reunió con músicos mendocinos entre los viñedos y compartió una peña folclórica.

Nahuel Jofré, el dúo Orozco-Barrientos, Patricia Cangemi, Sandra Amaya, Sebastián Narváez y Gabriela Fernández, entre otros, formaron parte de un homenaje a la cultura mendocina y los autores nacidos en esta tierra.

Interpretaron, por ejemplo, la zamba "La llamadora", escrita por Félix Dardo Palorma e incluida por la Sole en su álbum "Natural" (2023).

Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú YouTube Soledad

La Sole también homenajeó a María del Carmen, apodada "La Chacha", la hacedora de las empanadas en el lugar, que terminó conmovida ante el gesto.

Por último, Soledad fue junto a su mamá Griselda al teatro griego Frank Romero Day, recordando que su primera vez allí fue a los 8 años, mucho antes de alcanzar el estrellato y de presentarse luego, ya consagrada, en distintas repeticiones de la Vendimia.