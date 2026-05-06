6 de mayo de 2026 - 09:25

El emotivo video de Soledad Pastorutti en Mendoza: cosechó uva, viajó en metrotranvía y homenajeó a músicos locales

La cantante mostró el capítulo dedicado a la provincia en su especial "30 pueblos" y rememoró sus momentos históricos. Además probó sopaipillas en un conocido bodegón.

Soledad Pastorutti, de sorpresa en el metrotranvía

Soledad Pastorutti, de sorpresa en el metrotranvía

Foto:

YouTube Soledad
Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú

Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú

Foto:

YouTube Soledad
Soledad Pastorutti, de sorpresa en el metrotranvía

Soledad Pastorutti, de sorpresa en el metrotranvía

Foto:

YouTube Soledad
Soledad Pastorutti en el teatro griego Frank Romero Day, recordando momentos de Vendimia

Soledad Pastorutti en el teatro griego Frank Romero Day, recordando momentos de Vendimia

Foto:

YouTube Soledad
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Soledad Pastorutti estrenó el capítulo dedicado a Mendoza que forma parte de "30 pueblos", la serie documental en la que recorre los lugares del país que marcaron sus tres décadas desde su debut en Cosquín como cantante.

Leé además

Se va un gigante: emotivo recuerdo del mendocino que fue socio y manager de Jorge Calandrelli tras su muerte

"Se va un gigante": el recuerdo del mendocino que fue socio y manager de Jorge Calandrelli tras su muerte

Por Ignacio de la Rosa
La terrible noticia familiar que recibió Shakira antes de tocar en Copacabana.

La triste noticia sobre su padre que recibió Shakira antes de cantar en Copacabana y demoró su show

Por Redacción Espectáculos

Ahora, con el estreno oficial del episodio en YouTube, se entiende la razón: Mendoza es uno de los 30 lugares que la Sole escogió para destacar en la serie documental con la que agradece el cariño del público en 30 años de carrera.

Embed - SOLEDAD | NOS SEGUIMOS ENCONTRANDO | 30 Pueblos: Mendoza

"Una provincia que siempre estuvo ahí, queriéndome desde los inicios. ¡Cada vez que vengo a Mendoza se arma un lío!", dice a cámara la cantante, mientras de fondo suena su versión de "Póngale por las hileras", interpretada en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.

La Sole pasó por el bodegón "Don Coco", donde emocionó a la histórica cocinera y probó sopaipillas. Además, se fotografió con cada uno de los comensales que quedaron maravillados ante su presencia.

Luego, a bordo del metrotranvía, saludó a los pasajeros y se sacó fotos con chicos y grandes, que la abrazaron muy emocionados y le agradecieron su característica cercanía.

Soledad Pastorutti, como una pasajera más en el metrotranvía
Soledad Pastorutti, como una pasajera más en el metrotranvía

Soledad Pastorutti, como una pasajera más en el metrotranvía

También, la cantante estuvo en una bodega de Maipú. Allí cosechó uva, cantó junto a los trabajadores viñateros y bromeó con su baja estatura: "Hay que tener un poco de altura para esto".

Entre cueca y tonada: la peña de Soledad junto a músicos mendocinos

En uno de los tramos más interesantes del video, la Sole se reunió con músicos mendocinos entre los viñedos y compartió una peña folclórica.

Nahuel Jofré, el dúo Orozco-Barrientos, Patricia Cangemi, Sandra Amaya, Sebastián Narváez y Gabriela Fernández, entre otros, formaron parte de un homenaje a la cultura mendocina y los autores nacidos en esta tierra.

Interpretaron, por ejemplo, la zamba "La llamadora", escrita por Félix Dardo Palorma e incluida por la Sole en su álbum "Natural" (2023).

Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú
Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú

Soledad Pastorutti junto a músicos mendocinos en una bodega de Maipú

La Sole también homenajeó a María del Carmen, apodada "La Chacha", la hacedora de las empanadas en el lugar, que terminó conmovida ante el gesto.

Por último, Soledad fue junto a su mamá Griselda al teatro griego Frank Romero Day, recordando que su primera vez allí fue a los 8 años, mucho antes de alcanzar el estrellato y de presentarse luego, ya consagrada, en distintas repeticiones de la Vendimia.

Soledad Pastorutti en el teatro griego Frank Romero Day, recordando momentos de Vendimia
Soledad Pastorutti en el teatro griego Frank Romero Day, recordando momentos de Vendimia

Soledad Pastorutti en el teatro griego Frank Romero Day, recordando momentos de Vendimia

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

milo j sigue rompiendo records: llego a eeuu presentando su tiny desk junto a agarrate catalina

Milo J sigue rompiendo récords: llegó a EEUU presentando su Tiny Desk junto a Agarrate Catalina

Netflix suma las seis temporadas de una popular serie.

Esta noche en Netflix: está completa la serie distópica que marcó una época y nadie debe saltearse

Por Redacción Espectáculos
el nuevo live action de un animé que llegará a Netflix.

Netflix anunció el live action de un exitoso animé: la primera temporada tendrá 7 episodios

Por Redacción Espectáculos
Florencia Bertotti trae los hits de Floricienta al Arena Maipú

Florencia Bertotti despide su gira en Mendoza: cuándo y dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos