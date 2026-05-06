Así es la descomunal casa en la que vive Mica Tinelli: diseño contemporáneo, vestidor XL y obras de arte

Mica Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales , pero esta vez no por la moda ni por su marca, sino por la casa en la que vive. A través de distintas publicaciones, dejó ver los detalles de una propiedad diseñada a su medida, con estilo contemporáneo y estética personal en cada ambiente.

Estreno en Netflix: la serie coreana de superhéroes que busca competirle a "The Boys"

Un carnicero contó por qué no se debe pedir milanesas de carne de esta forma: "Decile que la querés..."

Ubicada en un entorno que prioriza la luz y la amplitud, la vivienda refleja su identidad como diseñadora: espacios limpios, objetos elegidos con criterio y una fuerte presencia de arte.

Mica Tinelli diseñó cada rincón de su casa a su gusto.

Uno de los rasgos más distintivos de la casa es su diseño contemporáneo , con predominio de paredes blancas, pisos de madera y una distribución que conecta los distintos ambientes a través de un largo pasillo central.

El living de la integrante del clan Tinelli aparece como uno de los espacios principales, con sillones en tonos blanco y azul marino que generan contraste y equilibrio visual. A esto se suma un gran ventanal que aporta luminosidad natural y refuerza la sensación de amplitud.

Mica Tinelli Mica Tinelli diseñó cada rincón de su casa a su gusto. Web

En toda la casa se repite un recurso decorativo clave: los espejos circulares, que la propia Mica utiliza para sumar elegancia y modernidad en distintos sectores.

Además, las obras de arte ocupan un lugar central. Cuadros de estilo pop y piezas elegidas personalmente aparecen en varios ambientes, reforzando una estética ligada a la cultura visual y al diseño.

El enorme vestidor de Mica Tinelli se robó todas las miradas

Si hay un espacio que llamó especialmente la atención, ese es el vestidor. Se trata de una habitación completa destinada exclusivamente a la ropa, calzado y accesorios de Mica Tinelli.

Mica Tinelli Mica Tinelli diseñó cada rincón de su casa a su gusto. Web

El espacio también cuenta con espejos estratégicamente ubicados y luces especiales, pensadas para probar distintos looks, en línea con su perfil como diseñadora y referente de moda.

Entre los detalles más llamativos aparece una gran imagen de Kate Moss, una de sus ídolas, que refuerza la impronta fashion del ambiente.

Un estilo que combina diseño y vida cotidiana

Más allá del vestidor, la casa mantiene una coherencia estética en todos sus espacios. En el dormitorio principal, por ejemplo, se destacan elementos decorativos como tapices florales y sectores dedicados al cuidado personal.

Mica Tinelli Mica Tinelli diseñó cada rincón de su casa a su gusto. Web

El baño en suite sigue la misma línea, con colores intensos y detalles modernos, mientras que en toda la casa se repite la combinación de funcionalidad y diseño.

La propiedad no solo funciona como vivienda, sino también como extensión de su universo creativo. Cada rincón refleja decisiones pensadas, desde los muebles hasta los objetos decorativos.

En un contexto donde muchas figuras muestran casas de lujo, el hogar de Mica Tinelli se diferencia por su impronta: no se trata solo de tamaño o exclusividad, sino de identidad. Una casa que, más que exhibirse, se construye como una declaración de estilo.