El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

En Infama revelaron la delicada situación que atraviesa el hijo del conductor, marcada por las tensiones familiares y complicaciones económicas.

En Infama revelaron detalles del presente personal y económico de Francisco, hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles. Marcela Tauro, la conductora del clclo de América TV, fue quien abrió el tema con una fuerte declaración que involucra a todo el clan.

"A mí me contaron, una muy buena fuente, me van a salir a desmentir, que, básicamente con el tema del accidente de Punta del Este, Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco".

Francisco Tinelli El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica. web La periodista agregó que, tras ese episodio, "el chico se habría ido a vivir a un departamento alquilado, no sé por quién", dejando abierta la incógnita sobre quién se hace cargo de los gastos.

Francisco Tinelli vive una situación económica complicada Más tarde, la panelista Noelia Santone sumó más detalles: "Está viviendo en un departamento que le alquila Paula Robles. Lo paga Paula Robles, porque el chico está viviendo una situación económica muy complicada". Tauro, por su parte, ratificó la información: "A mí me dijeron lo mismo".

Embed - LA REINI Y LA POLÉMICA POR LAS CIRUGÍAS QUE SE REALIZÓ Santone continuó describiendo el panorama laboral y financiero de Francisco: "Está trabajando, está teniendo como DJ, pero la situación es tan complicada que a veces ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE".