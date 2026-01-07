El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

En Infama revelaron detalles del presente personal y económico de Francisco, hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles. Marcela Tauro, la conductora del clclo de América TV, fue quien abrió el tema con una fuerte declaración que involucra a todo el clan.
"A mí me contaron, una muy buena fuente, me van a salir a desmentir, que, básicamente con el tema del accidente de Punta del Este, Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco".
La periodista agregó que, tras ese episodio, "el chico se habría ido a vivir a un departamento alquilado, no sé por quién", dejando abierta la incógnita sobre quién se hace cargo de los gastos.
Francisco Tinelli vive una situación económica complicada
Más tarde, la panelista Noelia Santone sumó más detalles: "Está viviendo en un departamento que le alquila Paula Robles. Lo paga Paula Robles, porque el chico está viviendo una situación económica muy complicada". Tauro, por su parte, ratificó la información: "A mí me dijeron lo mismo".
Santone continuó describiendo el panorama laboral y financiero de Francisco: "Está trabajando, está teniendo como DJ, pero la situación es tan complicada que a veces ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE".
De esta manera, se conoció la delicada realidad que estaría atravesando el hijo de Marcelo Tinelli, marcada por dificultades económicas y el apoyo de su madre, Paula Robles, en medio de un presente complejo.