La tristeza de las hijas de Marcelo Tinelli por el primer verano distanciadas del conductor: "Una depresión"

Una larga tradición familiar se va a romper este fin de años y las hijas del famoso condcuctor ya expresaron su tristeza.

Las hijas de Marcelo Tinelli pasarán el Año Nuevo lejos de su padre, rompiendo una tradición de casi 30 años.

Como todos los años, Cande y Mica Tinelli pasarán Año Nuevo en Punta del Este pero esta vez sin la presencia de Marcelo Tinelli quien decidió quedarse en la Argentina tras vender Guanahani, la histórica mansión de José Ignacio que fue sede de los festejos de diciembre durante casi 30 años.

En una nota que pasaron al aire en La mañana con Moria (El Trece), las hijas del conductor manifestaron su total tristeza por el primer verano que pasarán separados como familia y sin disfrutar de esa soñada vivienda en la que pasaron tantos lindos momentos.

Embed - MICA Y CANDE TINELLI, EN PUNTA DEL ESTE, LEJOS DE SU PAPÁ QUE DUELA SUS VACACIONES EN URUGUAY Durante la nota, las hijas del conductor contaron cómo vivieron la Navidad y cómo atraviesan este verano distinto, ya que el conductor se quedará en Buenos Aires en la casa en Nordelta que le alquiló a la modelo Pampita.

Cómo será el fin de año de las hijas de Marcelo Tinelli “El 24 lo pasamos muy tranquilo, con papá y Cande”, respondió Mica sobre cómo celebraron la Navidad y, ante la consulta sobre si si padre viajaría en los próximos días a Punta del Este, aclaró: “No viene, se queda en Buenos Aires, se lo va a extrañar".

Embed - NADIE LE QUISO ALQUILAR A TINELLI UNA CASA DE VERANEO EN NORDELTA: ¿QUÉ FAMOSA ACCEDIÓ Y A CUÁNTO? Y se sinceró sobre la venta de la propiedad donde pasaron tantos veranos: "Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensa que Juana tiene 22".