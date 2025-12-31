La tristeza de las hijas de Marcelo Tinelli por el primer verano distanciadas del conductor: "Una depresión"

En una nota que pasaron al aire en La mañana con Moria (El Trece), las hijas del conductor manifestaron su total tristeza por el primer verano que pasarán separados como familia y sin disfrutar de esa soñada vivienda en la que pasaron tantos lindos momentos.
Durante la nota, las hijas del conductor contaron cómo vivieron la Navidad y cómo atraviesan este verano distinto, ya que el conductor se quedará en Buenos Aires en la casa en Nordelta que le alquiló a la modelo Pampita.
Cómo será el fin de año de las hijas de Marcelo Tinelli
“El 24 lo pasamos muy tranquilo, con papá y Cande”, respondió Mica sobre cómo celebraron la Navidad y, ante la consulta sobre si si padre viajaría en los próximos días a Punta del Este, aclaró: “No viene, se queda en Buenos Aires, se lo va a extrañar".
Y se sinceró sobre la venta de la propiedad donde pasaron tantos veranos: "Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensa que Juana tiene 22".
"Ahora voy a la casa de un conocido. Amo Uruguay y Punta del Este, así que a donde sea pero no voy a dejar de venir", precisó la empresaria.
Por su parte, Cande confirmó que Marcelo Tinelli no viajará a Uruguay en los primeros días de la temporada de verano y se mostró también conmovida por la venta de la chacra familiar donde se grabó el reality Los Tinelli.
“26 años", dijo sobre los años que pasaron en el Guanahani. A lo que el cronista le marcó: "Esa casa tan linda...". Y Cande comentó con absoluta sinceridad: "No, ni me digas, una depresión tremenda. Amamos Uruguay así que vamos a seguir viniendo".
Cabe recordar que el conductor decidió vender la histórica casa de José Ignacio en la más absoluta discreción en una cifra millonaria. La vivienda cuenta con 5.2 hectáreas, cinco suites de lujo, gimnasio, pileta climatizada y acceso privado a la playa.