Cómo fue la historia de amor de Maju Lozano y Christian Petersen: se separaron de un día para el otro

Aunque hoy ambos transitan caminos personales muy distintos, Christian Petersen y Maju Lozano compartieron una historia de amor que marcó una etapa de sus vidas. La relación comenzó hacia fines de 2014 y se extendió durante gran parte de 2015
Los famosos comenzaron su relación en 2014 y se separaron un año después, sin escándalos ni exposición mediática.
El vínculo tuvo un origen tan inesperado como televisivo: Darío Barassi fue quien los acercó, dando inicio a un romance que se fue afianzando con salidas compartidas, gestos de cercanía y algunas apariciones públicas. Sin embargo, a finales de 2015, la pareja decidió ponerle punto final a la relación.
Años más tarde, en 2020, Maju Lozano habló de esa historia en una entrevista con Catalina Dlugi, cuando la conductora quiso indagar en su recorrido sentimental. Al mencionar a Christian Petersen, su reacción fue tan espontánea como sincera: “¡Qué recuerdo! Bueno, ahí… ni”.
Luego, explicó con claridad el motivo por el cual el vínculo no logró sostenerse en el tiempo: “En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, dejando en claro que, más allá del afecto, las diferencias personales fueron determinantes.
En esa misma charla, también se refirió a la relación que mantiene con sus exparejas. “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede…”, afirmó, marcando una postura de respeto y buenos términos.
Con el paso del tiempo, Petersen formó pareja con Sofía Zelaschi, chef a quien conoció durante El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella como concursante. La relación se consolidó y culminó con su casamiento en abril de este año.
Por su parte, Maju Lozano continuó enfocada en su carrera como conductora y productora, manteniendo un perfil auténtico y reflexivo sobre el amor, las relaciones y las experiencias compartidas.