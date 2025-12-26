26 de diciembre de 2025 - 09:18

Cómo fue la historia de amor de Maju Lozano y Christian Petersen: se separaron de un día para el otro

Los famosos comenzaron su relación en 2014 y se separaron un año después, sin escándalos ni exposición mediática.

Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

El vínculo tuvo un origen tan inesperado como televisivo: Darío Barassi fue quien los acercó, dando inicio a un romance que se fue afianzando con salidas compartidas, gestos de cercanía y algunas apariciones públicas. Sin embargo, a finales de 2015, la pareja decidió ponerle punto final a la relación.

Christian Petersen
Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

Por qué no prosperó la relación de Maju Lozano y el chef

Años más tarde, en 2020, Maju Lozano habló de esa historia en una entrevista con Catalina Dlugi, cuando la conductora quiso indagar en su recorrido sentimental. Al mencionar a Christian Petersen, su reacción fue tan espontánea como sincera: “¡Qué recuerdo! Bueno, ahí… ni”.

Luego, explicó con claridad el motivo por el cual el vínculo no logró sostenerse en el tiempo: “En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, dejando en claro que, más allá del afecto, las diferencias personales fueron determinantes.

Christian Petersen
Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

En esa misma charla, también se refirió a la relación que mantiene con sus exparejas. “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede…”, afirmó, marcando una postura de respeto y buenos términos.

Con el paso del tiempo, Petersen formó pareja con Sofía Zelaschi, chef a quien conoció durante El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella como concursante. La relación se consolidó y culminó con su casamiento en abril de este año.

Por su parte, Maju Lozano continuó enfocada en su carrera como conductora y productora, manteniendo un perfil auténtico y reflexivo sobre el amor, las relaciones y las experiencias compartidas.

