Telefe cambia MasterChef a último momento: qué pasará este jueves de Navidad con el reality de Wanda Nara

El canal ajustó su grilla en pleno feriado y la decisión impacta de lleno en el reality culinario: qué se emite hoy, qué se guarda y cuándo vuelve lo “fuerte”.

Telefe ajustó su programación y este jueves 25 de diciembre emitirá una repetición de MasterChef Celebrity ante la posible baja de audiencia.

Telefe vuelve a sorprender a sus televidentes y a los fanáticos de MasterChef Celebrity con nuevos cambios en su programación, y luego de un miércoles en el que levantó al reality, este jueves sale pero con una particularidad.

Según la Agencia de Noticias Argentinas, los miércoles representan el corazón del reality de cocina, ya que habitualmente es el día de la Gala de Eliminación. En esta instancia, uno de los participantes debe abandonar la competencia, lo que suele generar los picos de audiencia más altos de la semana.

Sin embargo, Telefe decidió que el miércoles 24 de diciembre no haya programa en vivo del reality culinario para guardarse esta gala clave para otra jornada que no cuente con tanto apagado.

El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity. La gala de eliminación, habitual “corazón” del reality, se reprogramó para otra jornada y el ciclo retomaría su ritmo normal desde el domingo. gentileza La idea es similar para este jueves de Navidad, ya que ante una posible baja de audiencia sí habrá programa de cocina pero una repetición.

Aquellos fans que quieran disfrutar el programa que conduce Wanda Nara podrán hacerlo este jueves pero en una entrega pasada. Se espera que desde el domingo, MasterChef recupere su programación habitual.