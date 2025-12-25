Picante: Moria Casán apuntó contra Wanda Nara y la definió como una "Kardashian de cabotaje"

La diva del espectáculo sacó filosas declaraciones contra la conductora argentina, quien recientemente hizo pública su relación con Martín Migueles.

Moria Casán cierra el año fiel a su estilo: sin filtros y con polémicas frases. En un balance personal y profesional, la diva habló de su presente en la televisión, de su vínculo con su hija Sofía Gala y lanzó una definición filosa sobre Wanda Nara, a quien comparó con una “Kardashian de cabotaje”.

En declaraciones televisivas, La One se mostró agradecida por el año que termina y celebró su presente al frente de La Mañana con Moria. “Fue un año maravilloso”, dijo, y destacó el rápido posicionamiento del ciclo: “Es un programa fantástico, que adoro, llevamos un mes y está muy instalado”.

Programa / Moria Casán Programa "La mañana con Moria", el nuevo programa de Moria Casán. Respecto a la serie biográfica que actualmente produce una plataforma de streaming, reveló: “La serie es impresionante. Con mi hija estamos en introspección, somos cuánticas porque modificamos el pasado y el futuro. Es como que estoy embarazada de ella, estamos muy ascendidas. Me está habitando mi ADN. Es muy loco lo que ocurre”.

Con contenido de sobre en el tintero, se refirió a las recientes palabras emotivas de Araceli González sobre Adrián Suar y enfatizó: “Ella siempre hace catarsis, es una mujer muy particular en su personalidad. Necesitó decirlo. Son cosas que quedaron en su alma y corazón”.

“La tele es el lugar para decir todo, porque todos hacemos catarsis de nuestras cosas más privadas en la tele. Soy la primera que he contado todo, así que mal puedo hablar de los demás”, concluyó Casán.