25 de diciembre de 2025 - 18:20

Picante: Moria Casán apuntó contra Wanda Nara y la definió como una "Kardashian de cabotaje"

La diva del espectáculo sacó filosas declaraciones contra la conductora argentina, quien recientemente hizo pública su relación con Martín Migueles.

Filosa declaración de Moria Casan contra Wanda Nara.

Filosa declaración de Moria Casan contra Wanda Nara.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Moria Casán cierra el año fiel a su estilo: sin filtros y con polémicas frases. En un balance personal y profesional, la diva habló de su presente en la televisión, de su vínculo con su hija Sofía Gala y lanzó una definición filosa sobre Wanda Nara, a quien comparó con una “Kardashian de cabotaje”.

Leé además

Christian Petersen

La familia de Christian Petersen rompió el silencio y reveló detalles sobre su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
Cristiano Ronaldo y Georgina adquirieron dos villas en Arabia Saudita.

El enorme regalo inmobiliario que le hizo Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Por Agustín Zamora

En declaraciones televisivas, La One se mostró agradecida por el año que termina y celebró su presente al frente de La Mañana con Moria. “Fue un año maravilloso”, dijo, y destacó el rápido posicionamiento del ciclo: “Es un programa fantástico, que adoro, llevamos un mes y está muy instalado”.

Programa / Moria Casán
Programa

Programa "La mañana con Moria", el nuevo programa de Moria Casán.

Respecto a la serie biográfica que actualmente produce una plataforma de streaming, reveló: “La serie es impresionante. Con mi hija estamos en introspección, somos cuánticas porque modificamos el pasado y el futuro. Es como que estoy embarazada de ella, estamos muy ascendidas. Me está habitando mi ADN. Es muy loco lo que ocurre”.

Con contenido de sobre en el tintero, se refirió a las recientes palabras emotivas de Araceli González sobre Adrián Suar y enfatizó: “Ella siempre hace catarsis, es una mujer muy particular en su personalidad. Necesitó decirlo. Son cosas que quedaron en su alma y corazón”.

“La tele es el lugar para decir todo, porque todos hacemos catarsis de nuestras cosas más privadas en la tele. Soy la primera que he contado todo, así que mal puedo hablar de los demás”, concluyó Casán.

Polémicas declaraciones contra Wanda Nara

La diva también sacó el cinturón de karate con Wanda Nara, quien recientemente hizo pública su relación con su novio actual, Martín Migueles. Con postales difundidas en historias de Instagram, la conductora argentina confirmó su nueva vida. Sin embargo, Moria fue al hueso:

"Es una historia de más de lo mismo, donde se entretienen por un rato y después hacen su vida. Ya está. Es toda una familia que hace un reality, es como ver unas Kardashian de cabotaje”, reflexionó.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Cuál fue el exclusivo y costoso regalo de Navidad que recibió Wanda Nara

Por Agustín Zamora
Will Byers en Stranger Things 5

A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos
Esta es la verdadera historia del Grinch.

Cuál es la verdadera historia del Grinch, el personaje anti Navidad más famoso del mundo

Por Agustín Zamora
Telefe no transmitirá el programa de MasterChef Celebrity este miércoles 24 de diciembre. 

Nuevos cambios en la programación de Telefe: que pasará con MasterChef

Por Redacción Espectáculos