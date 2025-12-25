25 de diciembre de 2025 - 17:42

La familia de Christian Petersen rompió el silencio y reveló detalles sobre su estado de salud

En plena Navidad, el entorno del reconocido chef brindó detalles sobre su estado tras la descompensación sufrida en el volcán Lanín.

En plena víspera de Nochebuena, la familia de Christian Petersen decidió romper el hermetismo y emitir un comunicado oficial para informar sobre la salud del chef, quien permanece internado desde hace diez días. Tras haber sido trasladado de urgencia luego de una excursión en el volcán Lanín, su círculo íntimo compartió un mensaje de esperanza al confirmar que el cocinero muestra una "franca mejoría" y una evolución favorable día tras día, aunque continúa bajo estricta atención médica.

Por Redacción Espectáculos
El comunicado, difundido a través de las historias de Instagram del propio chef, detalló que el origen de la internación fue un importante estrés físico derivado del excesivo esfuerzo realizado para intentar hacer cumbre en el volcán. Según explicaron, esta situación vivida en la montaña disparó un cuadro preventivo cardiológico que posteriormente derivó en una fuerte descompensación multiorgánica. Actualmente, Petersen se encuentra en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en la localidad neuquina de San Martín de los Andes.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", expresaron sus familiares en el texto. Asimismo, destacaron el profesionalismo de los equipos médicos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, quienes atendieron con celeridad un cuadro que inicialmente parecía más sencillo.

Roberto Petersen, hermano del chef, también se sumó a las palabras de agradecimiento a través de un mensaje personal, destacando la fuerza que caracteriza a su hermano para recuperarse poco a poco.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió su propia versión de los hechos para aclarar especulaciones mediáticas. Según los profesionales que acompañaron al chef, Petersen manifestó requerimientos particulares durante el ascenso, como la necesidad de caminar en silencio. Los guías decidieron que descendiera luego de observar un cambio en su comportamiento durante la medianoche en el refugio. La AAGM enfatizó que, al momento del descenso, el cocinero no presentaba problemas físicos ni cuadros compatibles con un ACV.

Especialistas médicos consultados sugieren que la descompensación podría estar vinculada a que su fisiología no compensó adecuadamente el oxígeno en la altura, lo que explicaría conductas erráticas previas a la falla multiorgánica. Por el momento, su estado sigue siendo reservado y un eventual traslado a Buenos Aires se considera difícil debido a la complejidad de su situación clínica.

