22 de diciembre de 2025 - 21:14

Sorpresivo descargo de guías de montaña que iban con Christian Petersen: buen estado, pero actitud hostil

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial aclarando que el reconocido chef no presentó síntomas de arritmia ni ACV durante el tramo de la excursión.

Los guías de montaña que iban con Christian Petersen lanzaron un comunicado sobre cómo fue el ascenso del chef al volcán Lanín

Los guías de montaña que iban con Christian Petersen lanzaron un comunicado sobre cómo fue el ascenso del chef al volcán Lanín

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un descargo oficial para aclarar los hechos ocurridos con el reconocido chef Christian Petersen durante su reciente expedición al volcán Lanín. Los especialistas aclararon que, contrario a las versiones circulantes, el cocinero no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, sino que el operativo de emergencia se activó debido a un marcado cambio en su comportamiento.

Leé además

por que intentaron ocultar la internacion del chef christian petersen

Por qué intentaron ocultar la internación del chef Christian Petersen

Por Redacción Espectáculos
El emotivo mensaje de amor de Christian Petersen a su esposa.

El emotivo mensaje de Christian Petersen a su esposa: la conoció en "El gran premio de la cocina"

Por Redacción Espectáculos

Requerimientos especiales y mal comportamiento

Según el comunicado firmado por los guías Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti, Petersen manifestó desde el chequeo previo de equipo la necesidad de realizar el recorrido en silencio. Ante esta solicitud, los guías decidieron que realizara la actividad de manera individual, apartado del grupo principal pero siempre bajo supervisión cercana. Al arribar al refugio, el chef compartió con el resto de los excursionistas y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente durante la noche del segundo día. Cerca de las 00:00 hs, los guías observaron una actitud inusual en Petersen que incluía gritos y ruidos molestos, lo cual perturbó el descanso de los demás expedicionarios. Tras dialogar con él, se decidió de común acuerdo que no continuaría con el intento de cumbre y que permanecería en el refugio.

Descenso conflictivo e intervención de Gendarmería

El descenso hacia la base de la montaña se inició a las 4 am. Durante este trayecto, los guías reportaron que Petersen adoptó un trato hostil y una "actitud prepotente" hacia uno de los miembros del equipo. Debido a este comportamiento, se notificó a Parques Nacionales y se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad del operativo.

La AAGM enfatizó que el chef descendió los 2.000 metros en buenas condiciones físicas generales y desmintió categóricamente que hubiera presentado arritmias o cuadros compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en la montaña.

Estado de salud actual Los problemas médicos graves se detectaron con posterioridad al descenso, cuando Petersen sufrió una descompensación fuera del área de montaña. Tras ser estabilizado en el hospital de Junín de los Andes, fue diagnosticado con una arritmia cardíaca peligrosa y un cuadro de falla multiorgánica, motivo por el cual permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Actualmente, el estado del cocinero es reservado y su evolución se mantiene bajo un estricto hermetismo por pedido expreso de su familia. Se ha reportado una leve mejoría que permitió retirarle la asistencia respiratoria mecánica, aunque aún se analiza su posible traslado en avión sanitario a Buenos Aires.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Difundieron el primer parte médico oficial de Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

Por Redacción Espectáculos
 Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

Por Agustín Zamora
Jorge Drexler, Fito Páez y Hernan Piquin son tres de los espectáculos más esperados para el próximo año.

Grandes shows para 2026: Regresos, primeras veces y una agenda que confirma el peso cultural de Mendoza

Por Carina Bruzzone
Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que sigue siendo deudor alimentario

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario"

Por Redacción Espectáculos