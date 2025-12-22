Sorpresivo descargo de guías de montaña que iban con Christian Petersen: buen estado, pero actitud hostil

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial aclarando que el reconocido chef no presentó síntomas de arritmia ni ACV durante el tramo de la excursión.

Los guías de montaña que iban con Christian Petersen lanzaron un comunicado sobre cómo fue el ascenso del chef al volcán Lanín

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un descargo oficial para aclarar los hechos ocurridos con el reconocido chef Christian Petersen durante su reciente expedición al volcán Lanín. Los especialistas aclararon que, contrario a las versiones circulantes, el cocinero no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, sino que el operativo de emergencia se activó debido a un marcado cambio en su comportamiento.

Requerimientos especiales y mal comportamiento Según el comunicado firmado por los guías Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti, Petersen manifestó desde el chequeo previo de equipo la necesidad de realizar el recorrido en silencio. Ante esta solicitud, los guías decidieron que realizara la actividad de manera individual, apartado del grupo principal pero siempre bajo supervisión cercana. Al arribar al refugio, el chef compartió con el resto de los excursionistas y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente durante la noche del segundo día. Cerca de las 00:00 hs, los guías observaron una actitud inusual en Petersen que incluía gritos y ruidos molestos, lo cual perturbó el descanso de los demás expedicionarios. Tras dialogar con él, se decidió de común acuerdo que no continuaría con el intento de cumbre y que permanecería en el refugio.

Descenso conflictivo e intervención de Gendarmería El descenso hacia la base de la montaña se inició a las 4 am. Durante este trayecto, los guías reportaron que Petersen adoptó un trato hostil y una "actitud prepotente" hacia uno de los miembros del equipo. Debido a este comportamiento, se notificó a Parques Nacionales y se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad del operativo.

La AAGM enfatizó que el chef descendió los 2.000 metros en buenas condiciones físicas generales y desmintió categóricamente que hubiera presentado arritmias o cuadros compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en la montaña.