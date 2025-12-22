Internaron a Matías Alé tras un accidente doméstico: cómo está su salud

Embed - Matías Alé fue internado tras un incendio en su departamento @matiasale13 vivió un momento de extrema tensión tras sufrir un incendio en su departamento de Nordelta. Un accidente doméstico provocó una intensa humareda que lo obligó a ser trasladado de urgencia a una clínica, donde fue atendido por inhalación de humo y sometido a distintos estudios médicos. Luego de varias horas en observación, el actor recibió el alta y llevó tranquilidad al contar que los controles dieron bien. “Fue un susto muy grande”, expresó, y definió el episodio como “una desgracia con suerte”, mientras debió suspender toda su agenda laboral prevista para el día. Más información haceinstantes.com #Hi #HaceInstantes #Espectáculos #MatíasAlé #Incendio #AccidenteDoméstico #Nordelta #Susto #Salud #Espectáculos #Actualidad