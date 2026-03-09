Solución a medias para los que tenían entradas para el show de Luciano Pereyra

Ante la reprogramación del Acto Central, el show de Pereyra quedó para el domingo y los que tenían entrada para la repetición no se quedaron de brazos cruzados.

Luego de las tormentas y la postergación del Acto Central de la Vendimia 2026, aquellos que compraron entradas para el show de Luciano Pereyra se vieron perjudicados.

Con esta reprogramación, el recital de Luciano Pereyra, que originalmente estaba previsto para la repetición, pasó a realizarse el domingo luego del Acto Central, mientras que el miércoles quedó destinado exclusivamente a la repetición del espectáculo vendimial.

El día que postergaron el Acto Central, Diego Gareca confirmó que aquellas personas que compraron la entrada para ver la repetición y a Luciano Pereyra podían solicitar la devolución por medio de EntradaWeb.

Sin embargo, los fanáticos no se quedaron de brazos cruzados. En el ingreso al teatro griego, algunas personas que tenían entrada para ver a Pereyra se presentaron en la entrada y hubo algún principio de conflicto debido a que su entrada "no era valida".

Finalizada la parte artística y la elección de la Reina y Virreina, algunas personas abandonaron el teatro y los fanáticos de Luciano Pereyra que se quedaron esperando pudieron ingresar para ver el show de música.