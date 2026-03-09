"Río de colinas": dónde queda la carretera que le dio vida a la película de Leonardo DiCaprio y que es furor

El responsable de locaciones, Michael Glaser, encontró este tramo de la Ruta 78 en Imperial County, un paraje árido donde los autos aparecen y desaparecen.

Paul Thomas Anderson encontró en el sur de California el escenario perfecto para el dar vida al clímax de Una batalla tras otra. El llamado "Río de colinas" es una serpiente de asfalto con subidas y bajadas dramáticas que se convierte en un personaje más durante la persecución final entre Leonardo DiCaprio y Sean Penn.

La película, que compite por 13 premios Óscar, utiliza el desierto para cerrar la historia de Bob Ferguson. La búsqueda de esta locación no fue sencilla; Michael Glaser recorrió California de norte a sur, mapeando cerca de 200 lugares distintos antes de toparse con esta carretera única en medio de la desolación.

image Entre dunas y asfalto: las coordenadas del Río de colinas El tramo principal que cautivó al director se encuentra específicamente en la carretera 78 del Imperial County, en la zona de Glamis. Este sector es conocido por su topografía extrema, donde el asfalto se adapta a las ondulaciones naturales de las dunas del desierto. El equipo también utilizó otro trecho en Borrego Springs, denominado "La depresión de Texas", para completar la secuencia de persecución.

La elección de este lugar responde a un mecanismo visual narrativo. La carretera está dispuesta de tal forma que genera puntos ciegos constantes; los vehículos aparecen, se hunden en las depresiones del terreno y vuelven a surgir metros más adelante. Esta característica física permite que los personajes se atraigan y se pierdan de vista simultáneamente, creando una tensión orgánica que el CGI difícilmente podría replicar con la misma palidez y realismo.

image Glaser describe estas locaciones como personajes subconscientes que crean el estado de ánimo y la paleta de colores de la obra. En el tercer acto de la cinta, la desolación del desierto refuerza la idea de que los protagonistas están a su propia suerte, sin nadie que los cuide o los detenga en su enfrentamiento final.