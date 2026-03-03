Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen.

Un reciente análisis del portal especializado en psicología Global English Editing sostiene que la generación que creció durante las décadas de 1960 y 1970 desarrolló una resistencia emocional notable en comparación con cohortes posteriores. El argumento central no apunta a una crianza “mejor”, sino a un contexto social con mayor libertad infantil y menor supervisión permanente.

El texto describe ese modelo como una forma de “abandono benigno”, una expresión que no alude a negligencia, sino a una infancia con menos intervención adulta directa y más margen para la experiencia propia. Esa dinámica obligó a niños y adolescentes a desarrollar recursos internos que hoy resultan menos frecuentes.

Según investigaciones del especialista Cher Hillshetlands , una de las principales fortalezas señaladas es la capacidad de tolerar la frustración. Al no contar con adultos que resolvieran cada conflicto o incomodidad, los niños de esa época debían enfrentar desacuerdos, errores y fracasos por su cuenta.

El análisis sostiene que “aprender a manejar conflictos sin intervención constante fortaleció la regulación emocional”. Esta práctica cotidiana habría generado adultos con mayor capacidad para sostener situaciones adversas sin desbordes inmediatos.

2. Autonomía para resolver problemas

Otra característica destacada es la autonomía. Sin dispositivos digitales, mensajería instantánea ni localización en tiempo real, los jóvenes de los 60 y 70 debían organizarse, orientarse y tomar decisiones sin asistencia permanente.

image

Las investigaciones indican que esa experiencia cotidiana construyó una mentalidad independiente. Resolver disputas entre pares, encontrar soluciones prácticas y gestionar tiempos sin supervisión constante fomentó la seguridad personal y la confianza en el propio criterio.

3. Mayor resiliencia emocional

El tercer rasgo es la resiliencia, entendida como la capacidad de recuperarse frente a la adversidad. El entorno menos estructurado implicaba exposición directa a riesgos moderados, errores y consecuencias naturales.

Ese contexto actuó como un entrenamiento emocional progresivo. La ausencia de sobreprotección permitió que los niños construyeran herramientas internas para adaptarse a cambios y superar dificultades.

Un debate abierto en la psicología actual

El planteo no propone regresar a un modelo de crianza sin límites ni cuidados, pero sí invita a reflexionar sobre el equilibrio entre protección y autonomía. La sobreintervención adulta, advierte el texto, podría limitar oportunidades para que los niños desarrollen tolerancia, paciencia y resolución independiente.

image

En un contexto actual atravesado por la hiperconectividad y la supervisión constante, el contraste con las décadas del 60 y 70 abre un debate sobre qué tipo de experiencias fortalecen realmente la salud emocional a largo plazo.