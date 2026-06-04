Un estudio de psicología concluyó: las personas con este hábito desarrollan más infelicidad en su vida

Revisar redes sociales antes de dormir se convirtió en un ritual que dispara comparaciones inevitables con éxitos ajenos. Ver fotos de viajes o casas nuevas genera una sensación de vacío y preguntas que sabotean la autoestima . Un estudio advierten que este hábito es el principal motor de la infelicidad actual .

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La comparación constante provoca sentimientos de vergüenza y culpa que afectan negativamente el ánimo cotidiano. Según psicólogos sociales , muchas personas se han vuelto expertas en una forma de infelicidad que ellas mismas provocan al exponerse sin filtro a la vida editada de los demás en sus pantallas.

El hábito más dañino es creer ciegamente en cada pensamiento negativo sin cuestionarlo o compartirlo. Al no expresarlos, estos pensamientos se transforman en creencias rígidas que definen nuestra historia personal. Para romper este ciclo, la solución técnica más sencilla es desactivar todas las notificaciones del teléfono móvil .

Al quitar las alertas, se recupera el control de la atención , algo sumamente valioso que las empresas tecnológicas intentan capturar. Quienes buscan mayor libertad pueden incluso eliminar las aplicaciones y acceder a las redes sociales solo a través del navegador, lo que añade un obstáculo saludable al uso compulsivo.

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Por qué condicionar la felicidad a logros externos es un error

Otro error frecuente es posponer el bienestar con la frase "seré feliz cuando", condicionando la alegría a un casamiento, un ascenso o un cuerpo determinado. Esta búsqueda externa es inútil, ya que la verdadera felicidad siempre surge del interior y del manejo del diálogo interno.

Intentar encajar mediante máscaras sociales solo aumenta la soledad a largo plazo. Sobre este esfuerzo por aparentar lo que no somos, los expertos noruegos son tajantes: "Es como orinarse encima para entrar en calor un rato. Después, es frío, incómodo y repugnante".

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Invertir en relaciones auténticas, mantener buenas rutinas de sueño y practicar la atención plena son hábitos que valen su peso en oro. La felicidad no se encuentra en el pasado ni en un futuro idealizado, sino en la capacidad de sentir gratitud por el presente.