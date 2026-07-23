23 de julio de 2026 - 21:45

Salir a caminar en lugar de ir al gimnasio trae beneficios, pero sólo funciona si la caminata dura al menos 30 minutos

Una caminata continua de media hora a una velocidad determinada puede mejorar la salud cardiovascular y aumentar el gasto calórico.

La caminata ofrece beneficios que van mucho más allá de las calorías quemadas.

La caminata ofrece beneficios que van mucho más allá de las calorías quemadas.

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Por Redacción Por Las Redes

Salir a caminar es una de las formas más accesibles de mantenerse activo. Sin embargo, para que esta actividad física ofrezca beneficios similares a los de una sesión de ejercicio aeróbico en el gimnasio, no basta con caminar de manera ocasional o detenerse con frecuencia.

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Especialistas coinciden en que una caminata de 30 minutos a un ritmo constante de aproximadamente 5 km/h puede estimular el sistema cardiovascular, elevar el gasto energético y contribuir a mejorar la condición física cuando se realiza de forma continua.

¿Por qué caminar al menos 30 minutos?

Durante los primeros minutos de actividad, el organismo comienza a adaptarse al esfuerzo. La frecuencia cardíaca aumenta de forma gradual, la respiración se acelera y la temperatura corporal comienza a elevarse.

Mantener la caminata durante al menos media hora permite sostener ese nivel de actividad el tiempo suficiente para obtener un estímulo cardiovascular más significativo.

Las caminatas muy cortas siguen siendo beneficiosas para reducir el sedentarismo, pero no generan el mismo efecto que una sesión continua y planificada.

Este simple ejercicio acumula un gasto energético significativo.

Este simple ejercicio acumula un gasto energético significativo.

La importancia de caminar a unos 5 km/h

La velocidad también influye en los resultados.

Caminar a aproximadamente 5 kilómetros por hora implica un paso firme, superior al de un paseo relajado. A ese ritmo, el corazón trabaja con mayor intensidad, aumenta la respiración y los músculos de las piernas permanecen activos durante toda la sesión.

Una caminata a esta velocidad suele presentar estas características:

  • El paso es constante y sostenido.
  • Los brazos acompañan el movimiento de forma natural.
  • La respiración se acelera, aunque todavía es posible mantener una conversación.
  • El cuerpo comienza a entrar en calor después de los primeros minutos.
  • El esfuerzo no debe provocar dolor, mareos ni dificultad respiratoria intensa.

¿Por qué no conviene detenerse durante la caminata?

Las interrupciones frecuentes reducen la intensidad del ejercicio.

Cada vez que una persona se detiene para mirar el celular, hablar durante varios minutos, esperar largos semáforos o realizar otras actividades, la frecuencia cardíaca disminuye y el esfuerzo cardiovascular pierde continuidad.

Por ese motivo, una caminata con muchas pausas se acerca más a un simple desplazamiento cotidiano que a un entrenamiento aeróbico.

Cómo hacer que caminar sea una alternativa al gimnasio

Para obtener mejores resultados, la caminata debe planificarse como cualquier otra rutina de entrenamiento.

Quienes recién comienzan pueden aumentar el ritmo de manera progresiva hasta alcanzar una velocidad cercana a los 5 km/h y mantenerla durante 30 minutos seguidos.

Algunas recomendaciones que ayudan a sostener el entrenamiento son:

  • Utilizar calzado cómodo y adecuado.
  • Elegir recorridos seguros y con pocas interrupciones.
  • Caminar en horarios de temperaturas moderadas.
  • Evitar comidas abundantes inmediatamente antes del ejercicio.
  • Mantener una postura relajada, con la mirada al frente.
  • Controlar el tiempo y la velocidad con un reloj o una aplicación móvil.
  • Repetir la actividad varios días por semana para generar un hábito.

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