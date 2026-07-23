Las cáscaras de manzana no las tires, son un tesoro para tu casa: son una gran alternativa para tu salud

La manzana es una de las frutas más consumidas del mundo por su sabor, versatilidad y valor nutricional. Sin embargo, muchas personas tienen el hábito de pelarla antes de comerla, sin saber que en esa fina capa exterior se concentra una parte importante de sus nutrientes.

Por Redacción Por Las Redes

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Diversas investigaciones científicas indican que la cáscara de la manzana contiene mayores cantidades de fibra, antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos que la pulpa, por lo que consumirla puede aportar ventajas adicionales dentro de una alimentación saludable.

La piel de la manzana actúa como una barrera natural que protege al fruto durante su crecimiento. Esa misma función hace que concentre una elevada cantidad de sustancias bioactivas.

Entre ellas se destacan los polifenoles , compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo provocado por los radicales libres, un proceso asociado al envejecimiento celular y al desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Algunos estudios han encontrado que la cáscara contiene varias veces más polifenoles que la pulpa, lo que convierte a esta parte de la fruta en una importante fuente de antioxidantes.

Comer una manzana tibia o fría después de hervirla es uno de los tantos beneficios. WEB

Un gran aporte de fibra para la salud digestiva

Otro de los principales beneficios de consumir la manzana con piel es su contenido de fibra dietética.

Este nutriente favorece el tránsito intestinal, ayuda a mantener una microbiota saludable y contribuye a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar el peso corporal.

Además, una dieta rica en fibra se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

Fitoquímicos que ayudan a proteger el organismo

La cáscara también aporta flavonoides y otros fitoquímicos presentes de forma natural en las plantas.

Estas sustancias poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunológico y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Aunque ningún alimento por sí solo previene enfermedades, incluir frutas enteras dentro de una dieta equilibrada puede formar parte de un patrón alimentario saludable.

Manzana: ¿por la mañana o la noche?

¿Es cierto que la cáscara tiene más antioxidantes que otros alimentos?

Algunas publicaciones han señalado que la piel de la manzana posee una elevada capacidad antioxidante en comparación con determinados alimentos.

No obstante, los especialistas recuerdan que estas comparaciones deben interpretarse con cautela, ya que los alimentos cumplen funciones nutricionales diferentes y no es adecuado establecer equivalencias directas entre frutas y productos ricos en proteínas, como las carnes.

Un estudio internacional revela que el 85% de las manzanas en Europa contiene restos de múltiples pesticidas químicos istock

¿Qué pasa con los pesticidas?

Una de las principales razones por las que muchas personas prefieren pelar la manzana es la posible presencia de residuos de pesticidas en la superficie.

Aunque los controles sanitarios buscan mantener estos residuos dentro de límites considerados seguros, los especialistas recomiendan lavar cuidadosamente la fruta antes de consumirla.